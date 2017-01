(mig) - Mit ihrer Petition wollten die Landwirtschaftskammer, die Bauernzentrale, der "Fräie Lëtzebuerger Bauereverband" und die Bauernallianz erreichen, dass mehr Luxemburger Produkte in öffentlichen und privaten Kantinen verwendet werden. Die Petition wurde quasi vom gesamten Landwirtschaftssektor unterstützt und kam auf über 7.900 Unterschriften. Die Anhörung fand am Freitag in Anwesenheit von drei Regierungsmitgliedern (Fernand Etgen, Claude Meisch und Corinne Cahen), Vertretern von fünf parlamentarischen Ausschüssen sowie sechs Vertretern der landwirtschaftlichen Organisationen statt.



Was die Verwendung von Luxemburger Produkten in den Kantinen von Krankenhäusern, Altenheimen, Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen angeht, war man sich auf allen Seiten einig, dass noch Luft nach oben besteht. Laut Bildungsminister Claude Meisch werden in den Restopolis-Kantinen in den Sekundarschulen 32 Prozent Produkte luxemburgischer Herkunft verwendet. Er sah die Möglichkeit, den Prozentsatz noch zu steigern, "aber manche Lebensmittel werden eben nicht hier produziert", so Claude Meisch. Auch müsse man darauf achten, die Wünsche der Schüler zu berücksichtigen, was bestimmte Produkte angehe.



Beispiel Restopolis und Servior



Von Familienministerin Corinne Cahen erfuhr man, dass der Altenheim-Träger Servior seine Milchprodukte quasi exklusiv aus Luxemburg beziehe. Auch beim Rind- (80 Prozent) und Schweinefleisch (60 Prozent) achte Servior darauf, sich auf dem Luxemburger Markt einzudecken. Bei allen anderen Produkten setze Servior auf Fairtrade-Produkte, so weit sie verfügbar seien.

"Regionale Produkte liegen im Trend der Zeit", sagte auch Landwirtschaftsminister Fernand Etgen, dessen Ministerium dabei ist, ein Label-System für Luxemburger Produkte auszuarbeiten, das den Produzenten zu mehr Visibilität verhelfen soll, damit sie sich von ausländischen Produzenten abgrenzen können.

Die Initiatoren der Petition, allen voran der Präsident der Landwirtschaftskammer, Marco Gaasch, zeigten sich hocherfreut über die große Unterstützung seitens der politischen Vertreter.



Schaffung einer Austauschplattform

Die Vertreter des Agrarsektors forderten Ausschreibungskriterien, die Luxemburger Produkten einen Vorteil Konkurrenzprodukten gegenüber verschaffen. Ihre Kernforderung aber bestand in der Schaffung einer Austauschplattform, die in der Landwirtschaftskammer angesiedelt werden soll.



Wie der Präsident des Petitionsausschusses, Marco Schank, am Freitag nach dem öffentlichen Teil der Debatte auf LW-Nachfrage mitteilte, habe die Regierung der Schaffung dieser Plattform zugestimmt und sich bereit erklärt, die dafür notwendigen Ressourcen teilzufinanzieren. Die Landwirtschaftskammer sieht diese Plattform als eine Art Erweiterung ihrer Kampagne "Sou schmaacht Lëtzebuerg", der sich Gaasch zufolge inzwischen 38 Restaurants und 57 Kantinen angeschlossen haben. Schank zufolge soll die Plattform recht bald ins Leben gerufen werden.



Ziel dieser Plattform ist es, eine Person damit zu beauftragen, Produzenten und Kantinenbetreiber zu beraten und einander näher zu bringen, damit die landwirtschaftliche Produktion den Bedürfnissen und Wünschen der Kantinenbetreiber angepasst werden kann.



Auch der Vorschlag der Petitionäre, das überwiegend ausländische Kantinenpersonal für die Verwendung regionaler Produkte stärker zu sensibilisieren und die Kantinen technisch so einzurichten, dass die Zubereitung von frischen Produkten möglich ist, wird von politischer Seite unterstützt.



Höhere Preise kein Hindernis



In der Debatte wurde auch die Preispolitik erörtert. Marco Gaasch machte unmissverständlich deutlich, dass mehr finanzielle Mittel notwendig seien, um mit regionalen Produkten zubereitete Mahlzeiten in den Kantinen anzubieten. Das sah auch die Regierung so. Bildungsminister Claude Meisch war der Ansicht, "dass die öffentliche Hand gewisse Kosten eben tragen muss".