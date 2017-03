(BB) - "Sie können ein Zeichen setzen, damit die Gesundheit der Leute erhalten bleibt", reden Denny Kanizsa und Tom Mehlen den Abgeordneten ins Gewissen. Die zwei junge Leute haben sich in einer Petition für mehr gesetzlich geregelte Urlaubstage eingesetzt. Jedem Arbeitnehmer sollten jährlich mindestens 30 Tage zustehen. "Die Leute könnten sich besser erholen, und jeder hätte die gleichen Rechte", sagen die jungen Leute.

Stress am Arbeitsplatz, kaum Zeit für die Kinder, Schlafstörungen. Der permanente Druck belaste viele Beschäftigte, meinen Kanizsa und Mehlen. Ihre Antwort lautet: Die Leute müssen eine sechste Urlaubswoche erhalten. Umso mehr, weil ein Teil der Beschäftigten bereits günstige Arbeitsbedingungen genießt.



"Ein fairer Ausgleich"



Der Mindesturlaub beläuft sich zurzeit auf 25 Tage pro Jahr, sprich fünf Wochen. Liegt ein Kollektivvertrag vor, so verfügen die Arbeitnehmer oft über einige Urlaubstage mehr. Allerdings: 41 Prozent der Beschäftigten arbeiten in Unternehmen ohne Kollektivvertrag. "Eine sechste gesetzlich geregelte Urlaubswoche würde also einen gerechten Ausgleich für alle herstellen. Es kann nicht sein, dass es kleinen Leuten, z. B. im Horesca-Bereich, schlechter geht", argumentiert Denny Kanizsa.

Im Bus habe er einmal ein Gespräch mitbekommen, erinnert sich Kanizsa. Das Kind klagte, dass es seit zehn Tagen seine Mutter nicht mehr gesehen habe. Zu viel Stress, zu viel Schichtarbeit, die Mutter konnte sich kaum um ihre Familie kümmern. "Fünf zusätzliche Urlaubstage würde den Leuten wirklich entgegenkommen", drängt der Antragsteller. Dabei knüpft er an eine Forderung der Gewerkschaft OGBL an.

Politikum Arbeitsorganisation



Ganz so einfach sei es doch nicht, meinen die Abgeordneten. Wolle man ein besseres Gleichgewicht zwischen Beruf und Familie erreichen, sei das auch eine Frage der Arbeitszeitorganisation. Sonderurlaubstage sowie eine flexiblere Gestaltung der Arbeitszeiten könnten eher den einzelnen Bedürfnissen der Beschäftigten entgegenkommen, nuancieren Alex Bodry und Taina Bofferding (LSAP). Ali Kaes (CSV) gibt ebenfalls zu bedenken: Sollte man die Frage der Arbeitszeiten nicht eher als Ganzes behandeln?

Auf politischer Ebene hatte die LSAP vor kurzem einen Vorstoß gemacht, über kürzere Arbeitszeiten zu diskutieren. Die Petitionäre würden eigentlich den Finger in die Wunde legen, fasst demnach Arbeitsminister Nicolas Schmit zusammen. Die Herausforderungen könne man aber nicht auf mehr Urlaubstage reduzieren.

Keine einfachen Lösungen



"In manchen Arbeitsbereichen verfügen die Leute schon über weit mehr als 30 Urlaubstage. Trotzdem leiden viele unter Stress und Belastungen. Die Frage beschränkt sich also nicht auf 25, 30 oder 35 Urlaubstage. Es geht viel mehr um die Arbeitsintensität", unterstreicht der Minister.



Würde das Gesetz den Arbeitgebern vorschreiben, fünf zusätzliche Urlaubstage zu gestatten, und würden die Betriebe ihre Beschäftigten zwingen, diese zu einer bestimmten Jahreszeit zu nehmen, dann werde sich am Kern des Problems nichts ändern. "Verlangt der Chef, den zusätzlichen Urlaub im Sommer abzufeiern, so wird das den einzelnen Lebensansprüchen nicht gerecht. Es ist ein komplexes Thema", sagt Nicolas Schmit.



Im Rahmen der Rifkin-Studie und der Entwicklung der Arbeit hin zu mehr Digitalisierung, will sich das Parlament im Herbst eingehend mit der Arbeitszeitorganisation befassen. Schmit versichert jedenfalls: "Die technische Entwicklung wird nicht von einer sozialen Entwicklung zu trennen sein".