(ml) - Hitzige Debatten sind im Parlament keine Seltenheit. Ab und zu bleiben verbale Ausrutscher, Sticheleien und persönliche Angriffe nicht aus. Anders verlief am Donnerstag die etwas eigenartige Anhörung der Petition 728 zur Einführung des kostenlosen öffentlichen Transports für Studenten.



Bereits Anfang des Jahres hatte die Regierung verkündet, dass sie die Kernforderung der Bittsteller erfüllen und sogar übertreffen werde. Dennoch legte die Jugendorganisation des LCGB Wert darauf, dass der Meinungsaustausch im Chamberplenum, der ihr aufgrund der rund 7.000 gesammelten Unterschriften zustand, tatsächlich stattfindet. Gleich zwei Minister sowie Vertreter von gleich drei Parlamentsausschüssen (Petitionen, Nachhaltigkeit und Hochschule) nahmen an der 20. Debatte dieser Art teil.



Zukunftsorientierte Lösung



Ab dem 1. August darf in Luxemburg jeder bis zum 20. Lebensjahr den öffentlichen Transport gratis nutzen. Bei Studenten liegt die Altersgrenze gar bei 30 Jahren. Diese Entscheidung stelle einen "großen Schritt nach vorne" dar, lobte Tiago Ferreira, einer der Antragssteller, die Regierung. Die Lösung, die zurückbehalten wurde, sei "klar, einfach und zukunftsorientiert".



Mit der Petition habe man ein zweifaches Ziel verfolgt, hieß es: Einerseits die Studenten finanziell zu entlasten, andererseits weniger Staus auf den Straßen auszulösen. Angesichts der Anstrengungen, die im Bereich der Nachhaltigkeit unternommen werden, müsse Luxemburg die kommenden Generationen dazu anregen, verstärkt auf umweltfreundlichere Transportmittel zurückzugreifen, so Ferreira. LCGJ-Präsident Jean Wivenes ergänzte, dass die Regierung Aufklärungsarbeit leisten müsse, damit die Jugendlichen von dem neuen Angebot Gebrauch machen.



"Keine bombastische Zahlen bei den Nachtzügen"



Nachhaltigkeitsminister François Bausch gab zu, dass es angenehm sei, im Parlament Lob einzustreichen. Die Regierung sei darum bemüht gewesen, dass junge Erwachsene, die über ein niedriges Einkommen verfügen, nicht von dem neuen Gratis-Angebot ausgeschlossen würden. Die "M-Kaart"könne demnächst unbürokratisch in jedem CFL-Schalter oder auf elektronischem Weg beantragt werden. Bis zum 20. Lebensjahr reicht ein Personalausweis aus. Ab dem 21. Lebensjahr muss der Antragsteller ein Dokument beifügen, das bescheinigt, welche Hochschule er besucht. Die "Jumbo-Karte" wird unterdessen bald abgeschafft.



Bausch verwies darauf, dass die Regierung in dieser Legislaturperiode Rekordinvestitionen in den öffentlichen Transport tätige. Bis zum Jahresende soll die Nutzung von Fahrgemeinschaften anhand einer neuen Anwendung gefördert werden. Die Nachtzüge, die an den Wochenenden bis 3:00 Uhr rollen, stellen den grünen Minister nur bedingt zufrieden: "Die Zahlen sind okay, aber nicht bombastisch." Dennoch würden die Nachtzüge nicht in Frage gestellt werden.



Umdenken erforderlich



Der delegierte Hochschulminister Marc Hansen zeigte sich erfreut darüber, dass Jugendliche am politischen Leben teilnehmen. In seiner knappen Rede berief er sich auf Studien, denen zufolge junge Menschen, die hierzulande studieren, mehr Geld für Benzin und Parkgebühren ausgeben als für den öffentlichen Transport. Es bleibe zu hoffen, dass aufgrund des neuen Angebots diesbezüglich ein Umdenken erfolge, so Hansen. Bei einem Student in Luxemburg machen die Transportkosten lediglich zwei Prozent der Gesamtausgaben aus. Der Anteil der Benzinkosten und Parkgebühren liegt bei 13 Prozent.



Nach knapp 30 Minuten war die vermeintliche Debatte beendet. Ob in Zukunft noch Anhörungen von Petitionen stattfinden werden, deren Anliegen bereits umgesetzt wurden, bleibt fraglich. Parlamentspräsident Mars Di Bartolomeo ließ durchblicken, dass das Abgeordnetenhaus sich damit befassen werde, wie man künftig in diesen Fällen vorgeht. Die Bittsteller der Petition zur Behandlung von Diabetes hatten auf eine Debatte verzichtet, da ihrer Forderung bereits Rechnung getragen worden war.



















