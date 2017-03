(BB) - Bis kurz vor der Mittagspause hatten es die grünen Mandatsträger geschafft die heikle Frage des Burka-Verbots zu umgehen. Minister Felix Braz hatte das Thema in seiner Rede am Samstagmorgen nur kurz angeschnitten. Er werde sich auf dem Parteitag eigentlich nicht dazu äußern, sagte er. Jedenfalls nicht bevor die Regierung definitive Schlüsse gezogen habe.

Dennoch konnten sich Déi Gréng nicht vor der Frage drücken. Denn unabhängig davon, wie sich die blau-rot-grüne Dreierkoalition entscheiden wird, muss die Partei eine eigene Meinung haben. Ansonsten kann sie wohl kaum glaubwürdig im politischen Prozess mitreden können.

Schwierig war die Angelegenheit, weil es bei den Grünen unterschiedliche Strömungen und Sensibilitäten gibt. Da wären Déi jonk Gréng, sprich die Jugend, die ein Vermummungsverbot für völlig unangebracht befinden und sich bereits mit geharnischter Kritik zu Wort gemeldet hatten. Da wären aber auch Verfechter(innen) eines vor allem selbstbestimmten Lebens, die in der völligen Verschleierung eine unhaltbare Unterdrückung der Frauen sehen.

Freiheit oder Frauenrechte oder etwas dazwischen



"Die Vollverschleierung ist frauenfeindlich, verachtend und verstößt gegen die Menschenrechte", gab Viviane Kremer zu bedenken. Seit langem habe sie nicht mehr das Wort ergriffen, meinte die langjährige Vertreterin. Aber einige Parteimitglieder würden das Thema zu sehr verharmlosen. Dass Frauen gezwungen würden, ihr Gesicht zu verdecken, müsse zur Sprache kommen. Und wenn man darüber rede, solle man nicht gleich als Rechtspopulist abgestempelt werden, appellierte Kremer an die Parteikollegen.



Den rund 100 versammelten Mitgliedern lagen ein paar Fassungen und Formulierungen von der Exekutive und der Parteijugend vor. Letztlich näherte man sich an. Der gemeinsame Text versucht ein bisschen von allem zu bündeln - und sieht zugleich von vielem ab. So gibt es in der Endfassung weder eine direkte Absage zu einem Burka-Verbot, noch explizite Verweise auf die Autonomie der Frauen.



"Es ist ein Kompromiss", befindet Catia Fernandes, Sprecherin der Jugendbewegung, auf Nachfrage hin. Die neue Leitlinie betont, dass ein "Verbot der Vollverschleierung wohl kein Allheilmittel ist" und besteht darauf, dass eine übergreifende Lösung im Respekt der Menschenrechte erfolgen soll.

Die Formulierung gilt als Empfehlung an die grünen Vertreter in der Koalition. Ihnen wird nahegelegt, von einem pauschalen Verbot abzusehen.Weitere Schritte sollen vom Regierungsbeschluss abhängen.

Folmer und Kmiotek im Amt bestätigt



Die Stellungnahme zur Vollverschleierung ist eigentlich Teil einer allgemeinen Resolution der Grünen zur Zukunft des Landes. Diese wurde mehrheitlich von den Mitgliedern angenommen. Die Parteipräsidenten Françoise Folmer und Christian Kmiotek erhielten ebenfalls Zuspruch von der Basis. Sie wurden mit 87 von 91 Stimmen für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt.