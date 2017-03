(ml) - Wegen einer ominösen E-Mail aus seinem Ressort gerät Finanzminister Pierre Gramegna zunehmend unter Druck. Am Mittwoch räumte der DP-Politiker vor dem zuständigen Parlamentsausschuss ein, dass einer seiner Beamten einem Wirtschaftsanwalt riet, keine Aussage zu Luxemburgs Rolle in den "Panama Papers" zu machen. Die E-Mail sei abgeschickt worden, ohne dass er darüber in Kenntnis gesetzt worden sei, so Gramegna.



Der EU-Abgeordnete Werner Langen, der den Untersuchungsausschuss des EU-Parlaments zu den Enthüllungen der "Panama Papers" (PANA) leitet, schließt nicht aus, dass Gramegna bei der Anhörung die Unwahrheit gesagt hat. Die Mitglieder der Enquêtekommission hätten Pierre Gramegna bei ihren Gesprächen in Luxemburg gefragt, ob es stimme, dass ein Beamter des Finanzministeriums einem Anwalt geraten habe, dem Untersuchungsausschuss nicht zur Verfügung zu stehen. Der Minister habe dies damals verneint, sagte Werner Langen dem "Radio 100,7" gegenüber.



Bricht Guy Arendt sein Schweigen?



"Offensichtlich ist ihm doch noch eingefallen, oder er hat noch Unterlagen darüber bekommen, dass es doch der Fall war und hat vor dem Ausschuss des luxemburgischen Parlaments das Gegenteil behauptet", betont der Präsident der europäischen Enquetekommission. "Ich bin mir nicht sicher, ob Pierre Gramegna nicht selbst involviert war", so Langen. Der PANA-Untersuchungsausschuss verfüge zwar nicht über ein Vorladungsrecht im eigentlichen Sinne. Dennoch sei es schwer vorstellbar, dass die Politik den Ausschuss weiter boykottiere.



Staatssekretär Guy Arendt, der früher als Geschäftsanwalt tätig war, blieb bislang den Gesprächen des PANA-Ausschusses fern. "Ich gehe davon aus, dass wir ihn einladen und dass er nach Brüssel kommt, wenn er schon nicht bereit ist, vor Ort selbst etwas dazu zu sagen", fügte der Präsident des Untersuchungsausschusses hinzu.











