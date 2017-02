(ml) - Ombudsfrau Lydie Err wird am 23. April offiziell ihr Amt aus Altersgründen niederlegen. Sechs Kandidaten, drei Männer und drei Frauen, haben sich beworben, um die Nachfolge anzutreten. Dies meldete RTL am vergangenen Freitag. Die Nachricht wurde dem "Luxemburger Wort" aus zuverlässiger Quelle bestätigt. Am vergangenen Freitag war der Stichtag für die Einreichung der Bewerbungen.



Die "Conférence des présidents", in der die Fraktionschefs und der Parlamentspräsident vertreten sind, wird demnächst prüfen, ob die jeweiligen Kandidaten die Auflagen erfüllen. Ein genaues Datum steht noch nicht fest. Die Präsidentenkonferenz soll noch vor den Fastnachtsferien tagen.



Mehr Transparenz gefordert



Im Prinzip dürften sämtliche Bewerbungen für zulässig erklärt werden. Der neue Ombudsmann wird mit einfacher Mehrheit durch das Parlament ernannt. Die Abstimmung im Plenum dürfte im März erfolgen. Das Abgeordnetenhaus steht nicht unter Zugzwang. Die Entscheidung muss lediglich vor Ablauf der Amtszeit von Lydie Err fallen.



David Wagner, Abgeordneter von Déi Lénk, tritt für mehr Transparenz bei der Ernennungsprozedur des Mediators ein. Aus diesem Grund hat er dem Petitionsausschuss vorgeschlagen, die Kandidaten einer öffentlichen Anhörung zu unterziehen, die auf Chamber TV live übertragen wird. Auf diese Weise könnten sich die Anwärter in aller Öffentlichkeit den Fragen der Abgeordneten stellen. Ein derartiges Verfahren würde dazu beitragen, das Amt aufzuwerten, heißt es weiter.



Claudia Monti

Foto: Pierre Matgé

Rechtsanwältin Claudia Monti werden große Chancen auf den heiß begehrten Posten des Bürgerbeauftragten eingeräumt, der zu den bestbezahlten im Staatsdienst zählt. 2014 kandidierte sie auf der Europawahlliste der DP. Ein Jahr später war sie im Gespräch, Xavier Bettel als DP-Parteipräsident abzulösen. Beide verbindet seit Jahren eine Freundschaft. Bevor Xavier Bettel zum Premierminister ernannt wurde, hatte er als Rechtsanwalt in Montis Kanzlei gearbeitet.



Erst neulich betonte Claudia Monti in einem RTL-Interview, sie habe in ihrem Beruf häufig versucht in Konfliktsituationen eine Lösung herbeizuführen. Die Vertretung Minderjähriger sowie das Kinder- und Familienrecht gehören zu ihren beruflichen Schwerpunkten.



Auch Daniel Miltgen, Ex-Präsident des "Fonds du logement", der über eine Ausbildung als Ingenieur für Raumplanung und Raumordnung verfügt, hat den Hut in den Ring geworfen. Der ehemalige hohe Regierungsbeamte, der sich mit Wohnungsbauministerin Maggy Nagel überworfen hatte und nun als Sekundarschullehrer im "Lycee technique Josy Barthel" in Mamer tätig ist, fühlt sich zu Höherem berufen.



Daniel Miltgen, Ex-Regierungsbeamter und ehemaliger Präsident des "Fonds du logement", startet neuen Comebackversuch.

Foto: LW-Archiv

Mit Christiane Weidenhaupt hat sich eine weitere Person um den Posten des Mediators beworben, die sich viel Ärger in ihrer beruflichen Vergangenheit eingehandelt hatte. Die Ex-Chefin der "Direction de l'aviation civile" (DAC) war von Transportminister François Bausch damit beauftragt worden, bei der Luxemburger Flugaufsicht aufzuräumen.



Die Missstände der Flugaufsicht, die sie angeprangert hatte, eckten an. Nach sieben Monaten gab sie ihr Amt auf. Später hatte Weidenhaupt im Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" schwere Vorwürfe erhoben: "Die wollten mich mundtot machen". Seit 2015 leitet Christiane Weidenhaupt das Sekretariat des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Großregion. Das beratende Gremium ist auch rund 20 Jahre nach seiner Grümdung, in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt.



Drei weitere Kandidaturen



Zudem haben drei weitere Kandidaten Interesse für den Posten des Bürgerbeauftragten bekundet: Catherine Thomé, Jan Kayser und Luc Aniset. In ihrer jetzigen Funktion als Generalsekretärin der Gesundheitskasse CNS ist Christiane Thomé u. a. für die Vermögensverwaltung, die rechtlichen Aspekte der Agentur "eSanté" und die internen Audits zuständig.



Jan Kayser verfügt als Generalsekretär des Centre de médiation civile et commerciale" (CMCC) bereits über Erfahrung in puncto Vermittlung. Das Gremium kümmert sich um Streitigkeiten im Bereich Zivil- und Handelssachen. Etwas überraschend kam unterdessen die Bewerbung von Luc Aniset, einem Anästhesisten aus Düdelingen.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.