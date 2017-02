(stb) - Nachdem Lydie Err aus Altersgründen ihren Rücktritt als Ombudsfrau angekündigt hatte, läuft die Suche nach einem Nachfolger. Am vergangenen Freitag war die Bewerbungsfrist abgelaufen. Sechs Kandidaten haben sich für den Posten beworben: Claudia Monti (Rechtsanwältin), Christiane Weidenhaupt (Leiterin des Sekretariats des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Großregion), Daniel Miltgen (Ex-Präsident des "fonds du logement"), Catherine Thomé (Generalsekretärin der Gesundheitskasse CNS ), Jan Kayser (Generalsekretär des "Centre de médiation civile et commerciale") und Luc Aniset (Anästhesist).

In ihrer Sitzung vom Donnerstagmorgen hat die Präsidentenkonferenz der Chamber alle sechs Kandidaturen für zulässig erklärt. Die Bewerber für den Posten des Ombudsmannes haben am kommenden Donnerstag die Möglichkeit sich in der nächsten Sitzung der Präsidentenkonferenz vorzustellen und ihre Motivation näher zu erläutern. Ein genauer Termin für die Abstimmung im Parlament steht noch nicht fest. Ein Nachfolger muss bis spätestens am 23. April von der Chamber ernannt werden. An diesem Tag geht Ombudsfrau Lydie Err in Rente.