(ml) - Der Wettlauf um die Nachfolge von Ombudsfrau Lydie Err nimmt Fahrt auf. Insgesamt wurden sechs Kandidaturen eingereicht. Die auf Familien- und Kinderrecht spezialisierte Rechtsanwältin Claudia Monti, in deren Kanzlei früher auch Premier Xavier Bettel arbeitete, wird als Favoritin gehandelt.



Für den Posten beworben haben sich zudem auch Daniel Miltgen, ehemaliger Präsident des "Fonds du logement", Christiane Weidenhaupt, Ex-Leiterin der "Direction de l'Aviation Civile", Catherine Thomé, Generalsekretärin der Gesundheitskasse CNS, sowie Jan Kayser, Generalsekretär des Mediationszentrums in Zivil- und Handelssachen und Luc Aniset, Anästhesist aus Düdelingen.



Kein Meinungsaustausch



Am Donnerstag wurden die sechs Kandidaten in der "Conférence des présidents" vorstellig, in der neben dem Parlamentspräsidenten auch die Fraktionschefs vertreten sind. Die Anwärter erhielten jeweils rund 15 Minuten Redezeit, um ihre persönliche Motivation sowie ihre Projekte darzulegen, sagte Chamberpräsident Mars Di Bartolomeo gegenüber dem "Luxemburger Wort". Des Weiteren erklärten die Kandidaten ihre Sicht der Dinge, was die Institution des Ombudsmans betrifft.



Sämtliche Kandidaten waren anwesend. Im Gegensatz zu einem Hearing fand jedoch nach den kurzen Vorträgen keine Diskussion statt. Die Anhörung der Bewerber für den Posten des Mediators vor der Präsidentenkonferenz stellte hierzulande ein Novum dar.



Geheime Abstimmung



Déi Lénk hatten bereits im Vorfeld mehr Transparenz bei der Ernennung des Ombudsmans gefordert. Sie schlugen deshalb vor, die Kandidaten einer öffentlichen Anhörung zu unterziehen. Die Abgeordneten sollten die Möglichkeit erhalten, den Anwärtern Fragen zu stellte. Mars Di Bartolomeo will diesen Vorschlag nicht bewerten. "Wir haben das Richtige getan", lautet seine knappe Antwort.



Verschiedene Bewerber werden nun in den kommenden Tagen noch Kontakt mit den einzelnen Fraktionen aufnehmen, um auch dort nochmals ihre Anliegen vorzutragen. Der Namen des Bürgerbeauftragten wird erst im März feststehen. Die Entscheidung fällt im Plenum im Rahmen einer geheimen Abstimmung. Der künftige Ombudsman wird mit einer einfachen Mehrheit der anwesenden Abgeordneten gewählt . Das Votum findet zwischen dem 14. und 23. März statt. Ein genaues Datum liegt noch nicht vor.











