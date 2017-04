„Wir werden uns gegen alle Parteien aussprechen, die nicht deutlich Abstand zu jeglicher Art von Austeritäts- und falscher Sparpolitik nehmen“, sagte OGBL-Präsident André Roeltgen bei der traditionellen Rede im Vorfeld des 1. Mai vor den Mitgliedern des erweiterten Nationalkomitees am Donnerstagabend im Düdelingener Kulturzentrum "Opderschmelz". Angstmacherei über die Zukunft der öffentlichen Finanzen seien fehl am Platz. Das Land brauche weder einen neuen Zukunftspakt, noch eine Attacke auf das Pensionssystem. Ein Abbau des öffentlichen Pensionssystems richte sich in erster Linie gegen die Jugend. Eine weitere Verschlechterung werde der OGBL nicht in Kauf nehmen.



Die Krisenbelastungen der vergangenen Jahren seien nur teilweise rückgängig gemacht worden. Deshalb sei es unverständlich, dass die CSV die Steuerreform oder die Neuanpassungen des Elternurlaubs als Wahlgeschenke der Dreierkoalition darstelle. Der aktuellen Regierung rät der OGBL sich nicht von der CSV und der ADR einschüchtern zu lassen. Der Abbau der sozialen Ungleichheiten, die Steigerung der Kaufkraft und die Stärkung der Sozialversicherung müssten in der verbleibenden Zeit dieser Legislaturperiode vorangetrieben werden.



"Pflegeversicherung ist nicht befriedigend"



Bedenken äußerte Roeltgen in Bezug auf die Reform der Pflegeversicherung. Die Einführung von „Pflegestufen“ verheiße nichts Gutes. Der Gesetzentwurf müsse in wesentlichen Punkten abgeändert werden. Mit Nachdruck werde man sich einer "cellule d'évaluation" widersetzen, die direkt dem Sozialminister unterstellt wird, da somit die demokratische Mitbestimmung nicht gewährleistet sei.



Im öffentlichen Gesundheits- und Sozialbereich stehen die Zeichen auf Sturm. „Die tickende Zeitbombe wird bald hochgehen“, drohte André Roeltgen. Der OGBL besteht darauf, dass die Gehälterreform im öffentlichen Dienst auch im öffentlichen Gesundheits- und Sozialwesen umgesetzt wird. Die Arbeitgeberseite schalte jedoch auf stur. „Es gibt nichts mehr zu verhandeln“, betonte Roeltgen. Die Streikvorbereitungen seien bereits angelaufen. Eine Arbeitsniederlegung lasse sich nur noch abwenden, wenn sich alle Arbeitgeberorganisationen mit den neuen Laufbahnen einverstanden zeigen.

Auch im Bauwesen bahne sich nach 2012 erneut ein großer Konflikt an, da die Arbeitgeber trotz gut gefüllter Auftragsbücher u.a. eine Nullentwicklung der realen Löhne fordern würden. Die Mobilisierung der Beschäftigten in der Baubranche habe soeben begonnen.



Schwierig gestalten sich auch die Kollektivvertragsverhandlungen im Bankensektor. Gleiches gilt für die Gespräche in der Stahltripartite, die seit sechs Monaten dauern. An das Management von ArcelorMittal geht der Aufruf, den Weg einer proaktiven Einstellungspolitik einzuschlagen. Bedauert wird, dass in der Industrie zunehmend auf Leiharbeit zurückgegriffen wird.



Der OGBL tritt für mehr Lohngerechtigkeit ein. Akuten Handlungsbedarf gebe es beim gesetzlichen Mindestlohn. Eine Person, die 40 Stunden pro Woche arbeitet und den Mindestlohn bezieht, müsse ein dezentes Leben führen könnte. "Wenn dies nicht der Fall ist, dann hat das Land ein ganz großes Problem", so Roeltgen. Der OGBL wiederholt seine Forderung den gesetzlichen Mindestlohn strukturell um zehn Prozent zu erhöhen.



Bei der Ausarbeitung von neuen Arbeitszeitmodellen sollten die Arbeitgeberverbände auf Alleingänge verzichten, wie es derzeit der Industriellenverband FEDILbei der Fernarbeit versuche. Die Regierung wird aufgefordert, den Gesetzentwurf zum Datenschutz abzuändern, damit die Mitarbeiter ausreichend vor der Überwachung in den Unternehmen geschützt sind. Der Gesetzentwurf der beruflichen Weiterbildung werde bereits jetzt den Ansprüchen nicht mehr gerecht. Das Unterrichtsministerium müsse Nachbesserungen ins Auge fassen.



Die Steuerreform hat der Unabhängige Gewerkschaftsbund noch nicht abgehakt und greift dabei alte Forderungen auf: Die Steuertabelle soll automatisch an die Inflationsentwicklung angepasst werden. Grenzgänger dürften bei der Besteuerung nicht mehr diskriminiert werden. Zudem plädiert der OGBL für eine Null-Besteuerung bei den direkten Steuern für Personen, die den Mindestlohn beziehen.







