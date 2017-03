(mig) - Am Dienstag beriet der OGBL-Nationalvorstand über aktuelle politische Themen. Dabei ging es u.a. auch um den seit einigen Jahren schwelenden Konflikt um neue Tarifverträge im Gesundheits-, Pflege- und Sozialsektor (SAS-Vertrag). Nachdem Tausende Menschen im Juni vergangenen Jahres auf die Straße gegangen waren, bahnt sich OGBL-Präsident André Roeltgen zufolge nun ein "großer Streik" an.



"Wir haben überhaupt kein Verständnis mehr für das Verhalten des Patronats", sagte Roeltgen am Dienstag bei einer Pressekonferenz in den OGBL-Räumlichkeiten in Esch/Alzette. Jeder habe verstanden, dass die Karriereaufwertung der Beschäftigten an die der Staatsbediensteten angepasst werden müsse, "außer das Patronat aus dem SAS-Bereich", so Roeltgen.



Schlichtung beginnt



Der Nationalvorstand hat am Dienstag grünes Licht für das Einleiten der Streikprozedur gegeben. Von der nun beginnenden Schlichtung - am Donnerstag treffen sich die Verhandlungspartner zu einer ersten Sitzung - erwartet der OGBL-Vorsitzende sich wenig. Es handle sich gar nicht um eine Schlichtung, sondern lediglich um eine "Zeitetappe" auf dem Weg zum Streik, da es nichts zu verhandeln gebe. "Die Karriereaufwertung muss kommen, jetzt oder nie. Darum geht es."



Der OGBL-Präsident forderte die Arbeitgeberseite auf, Einsicht zu zeigen, und appellierte auch an die Regierung, den Arbeitgebervertretern erneut klar zu machen, "dass sie hinter der Karriereaufwertung steht und keinen Streik will".

Kaum Kritik an der Regierung



Die Regierung scheint in den Augen des OGBL nicht viel falsch zu machen. Roeltgen lobte die "sozial fortschrittlichen Reformen" wie der neue Elternurlaub, die Verbesserungen bei der Kinderbetreuung oder auch noch die Steuerreform.



Ein klein wenig Kritik musste dann aber doch sein. So lehnt der OGBL das im Zuge der Reform der Pflegeversicherung vorgesehene Stufenmodell (mit 15 Pflegestufen) ab. Sie forderte die Regierung auf, den Mindestlohn um zehn Prozent anzuheben, "und zwar sofort. Es besteht akuter Handlungsbedarf", so Roeltgen.



Die Regierung soll mit Gesetzesänderungen dafür sorgen, dass die Arbeitnehmer besser vor Entlassungen aus wirtschaftlichen Gründen geschützt werden und gesetzliche Verbesserungen bei der Prozedur der Sozialpläne auf den Weg bringen.

RMG-Reform verbesserungswürdig



Weiter formulierte die Gewerkschaft eine Reihe von Kritikpunkten in Bezug auf die RMG-Reform (künftig Revis). So sei beispielsweise die Obergrenze zu niedrig. Der OGBL hat ausgerechnet, dass ein alleinstehender Erwachsener durch die Reform gerade einmal einen Euro mehr bekommt. Kritisiert wurde auch, dass viele Revis-Empfänger kaum Aussicht auf den Mietzuschuss haben, und dass das Gesetz Revis-Beziehern keine Möglichkeit gibt, sich zur Wehr zu setzen, sollte ihnen die Unterstützung entzogen werden.