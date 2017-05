(mig) - Ursprünglich hieß es, die Petition 785 über die französischsprachige Frühförderung habe über 4.700 Unterschriften gesammelt. Damit sollte ihr die öffentliche Anhörung im Parlament sicher sein. "Nach eingehender Prüfung sind noch 4.511 gültige Unterschriften übrig geblieben", sagte der Vorsitzende des Petitionsausschusses, Marco Schank, am Mittwoch auf LW-Nachfrage.



Der Autor - ein Grundschullehrer - ist dagegen, Kindern in den Betreuungseinrichtungen und in den Zyklen 1 und 2 der Grundschule neben der luxemburgischen auch die französische Sprache beizubringen. Wann die Debatte stattfinden wird, steht noch nicht fest.



Angst vor einem Anschlag



Der parlamentarische Petitionsausschuss befasste sich in seiner Sitzung am Mittwoch mit sechs neu eingegangenen Petitionen.

Die Petitionen 798 und 799 wurden abgelehnt, weil sie nicht von generellem Interesse sind. In der ersten wehrt der Autor sich gegen die Umgestaltung des "Märeler Park", in der zweiten sorgt sich der Autor um die Sicherheit in der Hauptstadt. Er befürchtet einen ähnlichen Anschlag wie in Nizza und fordert zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen im Zentrum der Stadt.



Beide Petitionen wurden an die Stadt Luxemburg weitergereicht.



Die Petition 800 fordert eine Änderung des Gesetzes zum "Fonds national de solidarité" (FNS). Dabei geht es um die Abschaffung eines Artikels, der besagt, dass Empfänger von FNS-Zuwendungen im Falle einer Erbschaft verpflichtet sind, die Gelder zurückzuzahlen. Konkret geht es hier um Unterhaltsgeld für Kinder. Die Petition wurde angenommen.



In der Petition 801 fordert der Autor ein Verbot für Betriebe, Beschäftigte über einen Sozialplan zu entlassen, wenn das Unternehmen hohe Gewinne einstreicht. Die Eingabe muss neu formuliert werden.

Leere Stimmzettel



Auch die Petition 802 wurde angenommen. Hier fordert der Autor die Anerkennung leerer Stimmzettel bei Nationalwahlen, mit der Begründung, dass leere Stimmzettel nicht mit ungültigen Stimmzetteln gleichzusetzen seien und demnach in das Wahlergebnis einfließen sollten.

Neu formuliert werden muss auch die Eingabe 803, in der der Autor die Bereitstellung psychologischer Hilfe für Pfleger und Betreuer von Alzheimer-Patienten in den Alten- und Pflegeheimen fordert.

Nach dem sie neu formuliert wurden, wurden nun auch die Petition 791 und 796 angenommen.



791 fordert, dass der Staat Berufsbusfahrern künftig im Rahmen der obligatorischen Weiterbildung mehr entgegenkommt, entweder in Form einer finanziellen Entschädigung oder durch zusätzliche Urlaubstage.



796 plädiert für eine staatliche Bezuschussung von PKW-Sicherheits- und Fahrerassistenzsystemen.