(jag) - Ausgerechnet der umstrittene rechtspopulistische Internetaufritt von "Breitbart" wird vom luxemburgischen Bildungsministerium als Quelle empfohlen, um sich Fake News erklären zu lassen. In seinem Newsletter vom 30. Januar empfiehlt Edusphere, das digitale Weiterbildungsportal des Bildungsministeriums, eine Reihe von Links zum Thema Fakenews. An sich eine begrüßenswerte Initiative.

Eine Liste mit Links zeigt Beispiele von Internetauftritten mit gefälschten News und sogenannten Hoaxes. Eine weitere Linkliste schlägt Seiten vor, auf denen das Prinzip der Fakenews erklärt wird. Darunter empfehlenswerte Portale wie Klicksafe, saferinternet oder beesecure. Und eben auch Breitbart. Über den Link gelangt man dann zu einem Artikel, welcher sich über Politifact lustig macht. Politifact soll in den USA künftig neben anderen Organisationen Facebookmeldungen auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüfen.

Der "Breitbart"-Blog verunglimpft die Organisation in typisch rechtspopulistischer Manier als links-liberalen Clinton-Club. Breitbart ist bekannt für seine Hetze gegen Immigranten, Bürger- und Frauenrechtler. Der Bock wurde also hier regelrecht zum Gärtner gemacht. Edusphere scheint der Fehler inzwischen aufgefallen zu sein, der Link wurde nachträglich gelöscht. Die Mail an die Lehrer, die uns vorliegt, war zu dem Zeitpunkt allerdings schon verschickt.



