(stb) - Die Stimmung bei den Parteianhängern von Déi Lénk müsste eigentlich gut sein, wenn man die rezenten Umfrageergebnisse von Déi Lénk im Politmonitor betrachtet. In allen vier Wahlbezirken kann Déi Lénk prozentual zulegen. Im Wahlbezirk Süden könnte demnach sogar am Ende ein zusätzlicher zweiter Sitz winken. Zum Feiern war Parteisprecherin Carole Thoma dennoch nicht zumute.

Auf dem traditionellen Neujahrsempfang von Déi Lénk im Kulturzentrum von Bonneweg haben Déi Lénk das letzte Jahr Revue passieren lassen und lassen dabei kein gutes Haar an Blau-Rot-Grün. Die humanitäre Katastrophe in Aleppo, die Wahl Trumps zum nächsten US-Präsidenten, der Brexit und die Verurteilung von Antoine Deltour und Raphael Halet in erster Instanz im LuxLeaks-Prozess. "2016 war teilweise ein scheiß Jahr", konstatierte Thoma.



Verfehlte Regierungspolitik



Zeitgleich würde in Luxemburg die Schere zwischen arm und reich immer weiter auseinander gehen. Das Armutsrisiko liege bei 16 Prozent und jeder Fünfte riskiere Opfer von Armut und sozialer Ausgrenzung zu werden. Immer mehr Menschen würde am Ende des Monats nichts mehr übrig bleiben, weil "allein die Miete die Hälfte des Lohnes auffrisst", so Thoma. Anstatt auf "Luxusimmobilien" zu setzen, müsse stärker in den sozialen Wohnungsbau investiert werden.



Auch die blau-rot-grüne Steuerreform würde dem nur wenig entgegenwirken, denn "vom großen Kuchen bekommen sie nur die Krümmel, die vom Tisch fallen". Besonders sauer stoßen Thoma die "Steuergeschenke für große Betriebe" auf. Dieses Geld sei besser im Wohnungsbau oder im Sozialsystem angelegt.



Als "Schande" bezeichnete Thoma das neue Immigrationsgesetz, das in den kommenden Wochen in der Chamber zur Abstimmung steht. Es sei nicht hinnehmbar, dass jeder, "der zwischen einer halben Million und 20 Millionen Euro in Luxemburg investiert" problemlos eine Aufenthaltserlaubnis bekomme, während andere um eine Erlaubnis kämpfen müssten: "Wer Geld hat, darf bleiben. Wer vor Hunger und Elend flüchtet, wird sieben Tage lang eingesperrt und anschließend wieder nach Hause geschickt", echauffiert sich Thoma.



Die "einzig wahre Oppositionspartei"



Déi Lénk sehen sich als einzige "wahre Oppositionspartei", die gegen den Sozialabbau kämpft. CSV und ADR hätten die meisten Kürzungen im Sozialbereich mitgetragen und stünden auch "an erster Stelle", wenn es darum ginge, "Geschenke an die Reichen zu verteilen".















Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.