(BB) - Déi Gréng verteidigen ihre politische Arbeit. Es waren ermutigende, anregende Worte, die die Parteipräsidenten beim Neujahrsempfang an die Mitglieder richteten. Déi Gréng sollten „stolz sein“ auf die geleistete Arbeit als Koalitionspartner in der Regierung und auf lokaler Ebene.

Grüne Politik ziele darauf ab, die Lebensqualität zu verbessern. Man stelle sich den komplexen Fragen, man setze nicht auf einfache Lösungen und kurzfristige Effekthascherei, so Präsidentin Françoise Folmer in ihrer Ansprache.

"Halbvolles Glas"



Beim Umtrunk bediente sich Folmer dann dieses Bildes: "In den Medien heißt es, dass das Glas nach drei Jahren in der Regierung halbleer ist. Wir sind als Parteispitze der Meinung, dass Déi Gréng noch nie so viel und in so kurzer Zeit erreichen konnten. Das Glas ist eigentlich halbvoll".



Dass Déi Gréng auf gutem Wege sind und mit dem Wind segeln, machte Parteipräsident Christian Kmiotek am Beispiel der Regierungspläne für eine dritte industrielle Revolution aus. Die Zeit sei reif für Änderungen, und die Gesellschaft offen für Veränderungen in Richtung mehr Umweltbewusstsein. Anders als ein paar Jahrzehnten zuvor, gebe es jetzt ein breites Bewusstsein für einen wirtschaftlichen Wandel.



Die Studie zum Tanktourismus sei weitgehend anerkannt worden, so Kmiotek. Die Rifkin-Studie zeichne neue Perspektiven auf. Darauf wollen Déi Gréng schrittweise aufbauen. „100 Prozent Elektromobilität bis 2030, 100 Prozent erneuerbare Energien bis 2050, und hin zu 100 Prozent Biolandschaft, das ist keine Utopie mehr“, versicherte der Parteipräsident.



Die Überzeugungen



Mehr Lebensqualität, mehr Gerechtigkeit, mehr Nachhaltigkeit wurden weiterhin als Schlagwörter für die grüne Identität ausgemacht. „Wenn jetzt behauptet wird, dass die CSV in der vorherigen Legislaturperiode darauf bedacht war, nachhaltig zu handeln, dann frage ich mich, wieso der jetzige CSV-Spitzenkandidat Claude Wiseler in seinen Zukunftsperspektiven kaum ein Wort über den Umweltschutz verliert“, geißelte Christian Kmiotek, und hob dabei die Kontinuität bei den Grünen hervor.



Vom Grund zum Stolz bis zum Grund zu Jubeln wird bis zum Ende der Legislaturperiode dennoch noch einiges zu tun bleiben.



Artikel aus der „Neue Zürcher Zeitung“, Syndizierungspartner des „Luxemburger Wort“