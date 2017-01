(ml) - Das Kulturzentrum "Am Sand" in Niederanven platzte am Donnerstagabend beim Neujahrsempfang der CSV aus allen Nähten. Mehrere hundert Anhänger waren gekommen, um mit der Partei auf das neue Jahr anzustoßen.

Den Auftakt der einstündigen Reden machte Generalsekretär Laurent Zeimet. Der Startschuss der Kampagne für die Gemeindewahlen soll auf dem Nationalkongress in Esch/Alzette am 25. März gegeben werden. Die Kandidatenlisten sollen ein Spiegelbild der Gesellschaft darstellen, in den Umfragewerten solle man die Motivation für die Wahlen finden. Ziel sei es, am 8. Oktober in den 45 Proporzgemeinden stärkste Partei zu werden, so Zeimet.



Fraktionschef Claude Wiseler weigerte sich Stellung zu den jüngsten Attacken zu beziehen, die LSAP-Vizepremier Etienne Schneider gegen die CSV ritt. Es sei verständlich, dass Schneider es bevorzuge über die CSV statt über seine eigene Partei zu reden. Derzeit werde die CSV von allen Seiten unter Beschuss genommen. Auf diese Provokationen wolle man nicht reagieren, so Wiseler: "Ich wünsche mir, dass wir Ruhe bewahren." Wie kaum anders zu erwarten, vermied er es, bereits jetzt Aussagen über mögliche künftige Koalitionspartner zu machen. Ankündigen über Spitzenkandidaten auf Kommunal- und Bezirksebene blieben auch aus.

"Gramegna lässt sich von Schneider über den Tisch ziehen"

Seine Partei setze auf eine mittel- und langfristige Politikgestaltung, unterstrich der CSV-Spitzenkandidat: "Wir wollen keine Versprechen machen, die wir in ein paar Jahren nicht mehr einhalten können." In allen Sparten der Politik habe die CSV wirksamere Alternativen vorgeschlagen.

Die von der CSV geäußerte Skepsis über die Finanzpolitik der Regierung werde von allen luxemburgischen und europäischen Institutionen geteilt, doch Blau-Rot-Grün setze sich einfach darüber hinweg. Der Dreierkoalition gehe es in den kommenden zwei Jahren nur noch darum Geschenke auszuteilen, in der Hoffnung dass sich dies positiv auf die Umfragewerte auswirken werde.

Finanzminister Pierre Gramegna wolle das Sparpaket der Regierung integral und termingerecht durchziehen, derweil Etienne Schneider das Sparpaket als eine Dummheit betrachte. Ohne es zu merken, lasse sich Gramegna regelmäßig von Schneider über den Tisch ziehen.

"Eine Einigung, die niemand wollte"

Auf den Streit zwischen dem Erzbistum und dem Dachverband der Kirchenfabriken (Syfel) ging Wiseler nur kurz ein: "Wir sind weder Syfel noch Bistum." Die CSV vertrete einen klaren Standpunkt: Eine Kirchenfabrik pro Gemeinde sowie die Schaffung einer Mutuelle, in die die Kirchenfabriken einzahlen und die für etwaige Defizite aufkommt. Die Debatte über die geplante Abschaffung der Kirchenfabriken habe einen unnötigen Streit losgetreten. Die Regierung habe Riesendruck ausgeübt, um der Kirche eine Einigung aufzuzwingen, die niemand gewollt habe.

Parteipräsident Marc Spautz sparte in seiner Rede nicht mit Kritik am Unabhängigen Gewerkschaftsbund. OGBL-Präsident André Roeltgen warf neulich der CSV vor, mit ihrer Sparpolitik nicht im Trend der Zeit zu liegen. Die Regierung befinde sich auf dem richtigen Weg, so Roeltgen. Für Marc Spautz sind derartige Aussagen unverständlich, zumal der OGBL in seinem Sozialpaket die Reform des Kindergeldes und die Abschaffung der Erziehungszulage kritisiert habe. Demnach habe die größte Gewerkschaft eine ähnliche Linie vertreten wie die CSV.

"Keine Einheitsgewerkschaft"

Spautz erinnerte daran, dass seine Partei das PAN-Gesetz und das Mitbestimmungsgesetz nicht gebilligt habe. "Wir werden den Weg Richtung Einheitsgewerkschaft, den die LSAP einschlagen möchte, nicht bestreiten", stellte der CSV-Parteichef klar.

Zudem sprach er sich für eine Sozialpolitik aus, die auf soliden Finanzen beruhe. Bereits jetzt sollte man sich Gedanken über die künftige Absicherung der Pensionen machen. Die Probleme, die die Menschen im Gesundheits-, Pflege- und Rentenbereich empfinden, sollte man erst nehmen, da man sonst auf eine 80:20 Gesellschaft hinsteuere.

Staus bereiten Spautz Sorgen

Sorgen bereiten Marc Spautz die mehr als 16.000 Arbeitslosen hierzulande. Damit diese Menschen wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen, würden sich Ausbildungsprogramme aufdrängen. Angesichts der Staus, die sich täglich im Berufsverkehr bilden, warf Marc Spautz die Frage auf, ob man nicht eine andere Arbeitszeitorganisation in Erwägung ziehen sollte.

Statt alles in Luxemburg-Stadt, Esch-Alzette und in der Nordstadt zu konzentrieren, sollten neue Arbeitsplätze in den Grenzgebieten geschaffen werden, so Spautz, daher sei es unverständlich, dass vor allem im Umkreis der Hauptstadt immer noch Arbeitsstellen entstehen würden

