(DS) - "Wir sind nicht unbedingt Landesmeister in den Umfragen", so der liberale Generalsekretär Marc Ruppert am Freitagabend beim Neujahrsempfang seiner Partei in Belair. In der Politik komme es weniger auf die Umfrageergebnisse an, als vielmehr auf das, was eine Partei für die Menschen tue.



Die "nackten Zahlen" der rezenten Sonntagsfrage von "Luxemburger Wort" und RTL wollte er denn auch nicht unkommentiert stehen lassen. Ruppert verglich die Ergebnisse mit den Werten, die im vergangenen Jahr vom "Tageblatt" veröffentlicht worden waren und machte eine "Trendwende" zum Positiven aus. Parteipräsidentin Corinne Cahen machte ihrerseits sogar ein deutliches Plus aus.



Für Premier Bettel sind Umfragewerte nicht alles. "Andere Zahlen sind wesentlich wichtiger, etwa die Wirtschaftsdaten oder die Arbeitslosenzahlen." Man bekomme nicht immer Lob für die Politik.

Der Generalsekretär gab aber auch zu bedenken, dass ein Teil der Reformen, die kürzlich vom Parlament verabschiedet wurden, erst in einigen Wochen ihre Früchte zeigen würden. "Die DP arbeitet auf den Inhalten", betonte Generalsekretär Marc Ruppert. Die Kritik der Opposition, "die alles schlecht redet", ließ er daher nicht gelten. Ruppert erinnerte dabei an die diversen "Affärchen", die zuletzt die Schlagzeilen bestimmt hatten. Dabei konnte er sich einen Seitenhieb auf die "Kleeschen-Affäre" des CSV-Parteipräsidenten Marc Spautz und "Krëppchen-Affäre" des ADR-Politikers Fernand Kartheiser nicht verkneifen.



Die Parteivorsitzende Corinne Cahen stellte in ihrer Rede vor allem die Reformen bei der Familienpolitik ins Fenster. "Wir haben den Elternurlaub reformiert, damit die junge Paare die Familie und den Job besser unter einen Hut bringen können", so Cahen. Sie verteidigte aber auch die Mehrsprachigkeit in den Kindertagesstätten. Es müsse alles getan werden, damit die vielen ausländischen Kinder ihren weg in den luxemburgischen Schulen finden.



Der beste Premier



Überhaupt fiel die Bilanz der Parteivorsitzenden sehr positiv aus: Die Regierung habe in den vergangenen drei Jahren mehr bewegt, als die Vorgängerregierungen in zehn Jahren, so Cahen. Ein besonderes Lob richtete Cahen an Premierminister Xavier Bettel. Er sei der beste Premierminister, den das Land sich überhaupt wünschen könne, so die Vorsitzende.



Bettel selbst betonte, dass es dem "Land heute besser geht". Doch 2016 habe nicht nur Positives hervorgebracht. Bettel erinnerte an die weltweiten Terrorattacken und an die Unwetterkatastrophe im Ernztal. Er warnte aber auch vor dem Populismus und, in dem Zusammenhang, den Gefahren der sozialen Netzwerken.