(BB) - Beim Neujahrsempfang stimmte die Arbeitnehmerkammer auf ihre Vorstellungen für eine höhere Kaufkraft und mehr Gerechtigkeit im Jahr 2017 ein. Lohnerhöhungen und Maßnahmen zur Stärkung der Kaufkraft, die sich in eine sozial fortschrittliche Politik einreihen, sollen den schaffenden Leuten wiederum mehr materielle und soziale Sicherheit garantieren, warb Präsident Jean-Claude Reding.

Der Vorsitzende der Chambre des salariés (CSL) hielt der Regierung zugute, im Staatshaushalt 2017 "Schritte in die richtige Richtung" gemacht zu haben. Stichwort: neuer Elternurlaub, Indexierung der Studienbörsen, oder auch noch die Erhöhung des Mindestlohns.



Besonders beim Mindestlohn seien strukturelle Verbesserungen jedenfalls unabdingbar, so die Botschaft an die Politik. „Wenn man in Luxemburg den Mindestlohn bezieht, lebt man nicht gut. Man lebt mit der Sorge, von Sozialhilfe abhängig zu sein“, gab Jean-Claude Reding zu bedenken.

Besserer Ausgleich gegen die Inflation



Um die Kaufkraft zu stärken, verlangte die Arbeitnehmerkammer neue Maßnahmen im Indexmechanismus, so zum Beispiel die Wiedereinführung einer Vorschussindextranche.



In einer Mitteilung hatte die CSL unlängst darauf hingewiesen, dass die Kaufkraft seit der letzten Indextranche im Oktober 2013 wesentlich zurückgegangen ist. Ein Mindestlohnempfänger habe, so Berechnungen der CSL zufolge, angesichts steigender Lebenshaltungskosten um 1.269 Euro Kaufkraft verloren. Ein weiterer Indexausgleich und Änderungen könnten den Ausfall also mildern, so das Argument der Berufskammer.



Premierminister Xavier Bettel, der dem Neujahrsempfang beiwohnte, erinnerte hingegen daran, dass die Regierung in Sachen Index bereits viel Entgegenkommen gezeigt habe. "Sie sagten stets, dass es keine Manipulation des Indexes geben sollte", wand sich Xavier Bettel an den CSL-Präsidenten. Eine Aussetzung des Inflationsausgleichs habe es denn auch nicht gegeben, gab der Premier zu verstehen.



Für die Rentner und die Arbeitnehmer



Zum weiteren Forderungskatalog der CSL gehört dann auch eine „einmalige Kompensationsmaßnahme“ für die Rentner. Letztere hätten in den vorherigen Jahren sehr zur Begradigung der Staatsfinanzen beitragen müssen. Weil die Rentenkasse gut gefüllt sei, solle die Politik eine Kompensation in Betracht ziehen , so die Berufskammer.

Generell ermögliche die gute Wirtschaftslage auch eine Erhöhung der Löhne, meinte Jean-Claude Reding mit Bezug auf europäische Angaben. Denn seit Jahren sei der Anteil der Einkommen im PIB zurückgegangen.

Weitere Verbesserungen erwartet die CSL beim fließenden Übergang von der Arbeit in die Altersrente. Bei den jungen Generationen müsse man sich zunehmend mit dem Thema der sozialen Auswirkungen einer digitalisierten Arbeitswelt befassen, so die Berufskammer weiter.

Dass die Politik die Arbeit der Berufskammer anerkennt, brachte jedenfalls Kammerpräsident Mars Di Bartolomeo beim Neujahrsempfang zum Ausdruck. In der neuen Verfassung werde der Staat dazu verpflichtet, "den Sozialdialog zu garantieren". Und gerade im Dialog könne man vermeiden, dass es zu sozialen Brüchen kommt, so das versöhnliche Wort des Kammerpräsidenten.