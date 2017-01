(stb) - Mit Genugtuung blickt die ADR auf die rezenten Umfrageergebnisse des Politmonitors. Dies zeige, dass die „gute Oppositionsarbeit“ vom Wähler honoriert werde, so Parteipräsident Jean Schoos anlässlich des traditionellen Neujahrsempfangs der ADR im „Centre Sociétaire“ in Cents.



Demnach kann die Partei in allen vier Wahlbezirken prozentual zulegen. Leider würde sich dies nur nicht bei der Sitzverteilung widerspiegeln, kritisierte Schoos mit Blick auf das in seinen Augen ungerechte Wahlsystem, das die großen Parteien auf Kosten der kleinen Parteien bevorzuge.



Steuerreform "weder sozial noch ökologisch"



Harsch fiel indes auch die Kritik an der blau-rot-grünen Steuerreform aus. Dass man in konjunkturell guten Zeiten neue Schulden aufnimmt, um eine Steuerreform zu finanzieren, die „weder ökologisch noch sozial“ sei, ist in den Augen des ADR-Parteipräsidenten schlichtweg unverantwortlich.



„Und das in einer Zeit, in der man in Deutschland überlegt, wie man den Haushaltsüberschuss verteilen soll.“ Außerdem diene die Steuerreform in Wahrheit nur einem Zweck, nämlich das verloren gegangene Vertrauen der Wähler in die Koalitionsparteien wieder zurückzugewinnen.



„Never ending story“



Als „never ending story“ bezeichnete Parteipräsident Jean Schoos die Trennung von Kirche und Staat. Schoos stellte Sinn und Zweck der Reform grundsätzlich in Frage, die eher einer „Zerstörung“ gleichkomme. „Es bleiben nur Wunden, die lange brauchen, um wieder zu verheilen.“ Statt des derzeitigen Hickhacks hätte die ADR sich eine „saubere Trennung“ gewünscht.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.