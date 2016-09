(DS) - "Das aktuelle Wassergesetz aus dem Jahr 2008 ist ein gutes Gesetz, doch es muss an einigen Stellen angepasst werden", so Umweltministerin Carole Dieschbourg am Montag bei der Vorstellung ihres Reformentwurfs.



Der Gesetzentwurf setzt drei Prioritäten: Zum einen will man im Umweltministerium bewusst in die Prävention investieren, dann sollen die staatlichen Beihilfen stärker zielorientiert ausgerichtet werden und schließlich sollen möglichst viele Akteure mit ins Boot genommen werden.



Das Wassergesetz hat zwei Schwerpunkte. Zum einen geht es um den Hochwasserschutz und somit um die Sicherheit der Bürger. Und zum anderen geht es um die Wasserqualität, die verbessert werden soll.