Von Dani Schumacher



Nun hat also auch Innenminister Dan Kersch Post erhalten. Auch er wird sich wegen der geplanten Abschaffung der Kirchenfabriken vor Gericht verantworten müssen. Er hat seine Vorladung erst am 28. Dezember erhalten, also fast eine Woche, nachdem der Gerichtsvollzieher im Staatsministerium und im Bistum vorstellig geworden war. Kersch war beim ersten Mal schlicht vergessen worden.



Die erste Vorladung war an die Regierung, den Staat, das Erzbistum sowie an Premier- und Kultusminister Bettel und an Erzbischof Hollerich persönlich adressiert ...