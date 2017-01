(mig) - Im Dezember endete Claude Meischs Tour durch sämtliche Sekundarschulen des Landes. Nun widmet er sich den Grundschulen. Unter dem Motto "Une école fondamentale moderne, plus proche de l'enfant" finden in den kommenden Wochen acht Informationsversammlungen statt, bei denen die Bevölkerung über die Neuerungen im Fondamental aufgeklärt wird.



Dort stehen in der Tat eine Reihe von Reformen an: die neue Orientierungsprozedur vom Fondamental ins Secondaire, die neuen "Bilans", die im Dezember erstmals in den Zyklen 2.1, 3.1 und 4.1 ausgehändigt wurden, die Reform des Inspektorats mit der Schaffung von 15 regionalen Direktionen, die Rekrutierung von 150 spezialisierten Lehrern für die Arbeit mit Schülern mit Lern- und/oder Verhaltensschwierigkeiten, die Reform der "Education différenciée" (EDIFF), die geplanten Änderungen beim Sprachunterricht und die Stärkung der Elternteilhabe am Schulalltag.

Die Diskussionen finden überwiegend in luxemburgischer Sprache statt mit französischer und portugiesischer Simultanübersetzung.



Hier die Informationsversammlungen im Überblick:

19.01.2017 um 19.30 Uhr im Lycée Bel-Val (Beles)

(Beles) 24.01.2017 um 19.30 Uhr im Kulturzentrum Tramsschapp (Limpertsberg)

(Limpertsberg) 26.01.2017 um 19.30 Uhr im Atert-Lycée (Redingen/Attert)

(Redingen/Attert) 31.01.2017 um 19.30 Uhr im Nordlycée (Wiltz)

(Wiltz) 02.02.2017 um 19.30 Uhr im Maacher Lycée (Grevenmacher)

(Grevenmacher) 07.02.2017 um 19.30 Uhr im Lycée classique in Diekirch

09.02.2017 um 19.30 Uhr im Lycée Nic-Biever (Düdelingen)

(Düdelingen) 13.02.2017 um 19.30 Uhr im Aalt Stadhaus (Differdingen)