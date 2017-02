(ml) - Am 3. Februar endet die Kandidatenfrist für die Nachfolge von Ombudsfrau Lydie Err. Die 67-jährige ehemalige LSAP-Staatssekretärin und Ex-Abgeordnete, die sich in ihrer aktiven politischen Laufbahn für das Euthanasiegesetz stark gemacht hatte, reichte vor zwei Wochen aus Altersgründen ihren Rücktritt ein. 2011 trat sie die Nachfolge von Marc Fischbach an, der in den Jahren zuvor den Posten mit Leben gefüllt hatte.



Rückblickend freut sich Fischbach darüber, dass das Amt inzwischen seinen Platz im öffentlichen Geschehen Luxemburgs hat und in der Bevölkerung an Vertrauen gewonnen hat ...