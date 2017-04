(BB) - „Wir müssen die Armut, und nicht arme Leute bekämpfen“, sagt Marc Spautz. Der CSV-Abgeordnete ist verärgert. Das neue soziale Inklusionseinkommen Revis, das auf den bisherigen RMG folgen soll, riskiere zu Verschlechterungen zu führen. Sowohl, was die Einkommenssituation einzelner Bezieher betrifft, als auch in der grundsätzlichen Ausrichtung für Menschen mit finanziellen Nöten.



Die Gesetzesvorlage von Ministerin Corinne Cahen sieht vor, dass die Bezieher eines garantierten Mindesteinkommens künftig stärker aufgefordert werden, an sozialen Maßnahmen und beruflichen Wiedereingliederungen teilzunehmen. "Es muss sich wieder lohnen, arbeiten zu gehen", hatte die Familienministerin bei der Vorstellung des Revis zusammengefasst. Die Arbeitsagentur Adem soll insofern zum direkten Ansprechpartner werden.



Doch gerade diese Einstellung drohe viel Schaden anzurichten, warnt Marc Spautz."Mit den neuen Zugangsbestimmungen wird das Recht auf ein garantiertes Mindesteinkommen in Frage gestellt. Das grundlegende Recht auf eine finanzielle Unterstützung entfällt", gibt der Abgeordnete und CSV-Vorsitzende zu bedenken.

Nicht jeder kann Vollzeit arbeiten



Auch die CSV würde sich für eine Reform des RMG aussprechen. Doch nicht in dieser Form. Denn, so Spautz: "Nicht alle Betroffenen können erwerbstätig sein oder einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen." Da wären zum Beispiel Menschen, die nach einem längeren Krankenstand ihren bisherigen Job nicht mehr ausüben können. Vom Contrôle médical der Sozialversicherung und von der Arbeitsmedizin erhalten sie gegensätzliche Anweisungen. Eine schnelle Rückkehr in den alten Job ist nicht möglich.



Die Hälfte der 10.000 Haushalte mit rund 20.000 Menschen, die von den RMG-Geldern leben, könnten die neuen Voraussetzungen auf Anhieb nicht erfüllen. Ein Teil davon seien Kinder oder Rentner. Ein Drittel seien Leute, die bereits erwerbstätig sind, ihre Familie mit ihrem Gehalt allerdings nicht ernähren können, erklärt Spautz. So einfach wie die Familienministerin die Lage darstellen würde, sei es also nicht.



Arbeitet eine Person lediglich ein paar Stunden am Tag, könnte das neue Berechnungsmodell kaum vorteilhaft sein, weil ein Vollzeitjob als Messlatte gilt, fügt der Oppositionsabgeordnete an.

Kritik am neuen Revis hatte bereits die LSAP-Abgeordnete Taina Bofferding geäußert. Bislang hatte die Regierung darauf verwiesen, dass man das Gutachten des Staatsrats abwarten wolle. Marc Spautz drängt darauf, die Arbeit und mögliche Änderungen sofort im parlamentarischen Fachausschuss anzugehen.



