(ml) - Das Angebot der Petitionen ist um fünf neue Vorschläge erweitert worden. Der zuständige Parlamentsausschuss wird vermutlich am Donnerstag darüber befinden, ob die eingereichten Eingaben für zulässig erklärt werden oder nicht. Die Forderungen sind wie so häufig breit gefächert.



Petition 778 fordert, dass die Wartezeit für Kinder in der Notaufnahme des Krankenhauses verringert wird. Derzeit müssten die jungen Patienten und ihre Eltern oft drei bis vier Stunden im Spital warten, bevor sie behandelt würden, heißt es in der Begründung.



Gegen Leistungsabbau in der Pflegeversicherung



Petition 777 tritt dafür ein, die Altersgrenze der Kinder für den Zugang zur Früherziehung oder des zweiten Zyklus der Grundschule zu ändern. Eingabe 781 richtet sich gegen "den Leistungsabbau in der Pflegeversicherung". Gesuch 780 verlangt ein Einreiseverbot "in das Land von Donald Trump". Schließlich verlangt Petition 779 Verbesserungen im Bahnhof von Esch/Alzette.



Um im Plenum besprochen zu werden, benötigen die Online-Petitionen binnen sechs Wochen mindestens 4.500 Unterschriften. Von den Eingaben, die derzeit zur Unterschrift freigegeben sind, sticht besonders eine hervor: Der Autor der Petition 762, die sich für fünf zusätzliche bezahlte Urlaubstage in der Privatwirtschaft einsetzt, konnte inzwischen mehr als 10.330 elektronische Unterschriften sammeln. Der öffentlichen Anhörung im Parlament steht seit längerem nichts mehr im Weg. Die Frist läuft am 1. März ab. All die anderen Petitionen sind vom erforderlichen Quorum weit entfernt.