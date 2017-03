(ml) - Seit Wochen verhandelte die Regierung über einen neuen Vertrag mit CLT-Ufa. In Zukunft wird es für das stark defizitäre luxemburgische Fernsehprogramm eine direkte finanzielle staatliche Hilfe geben. Ab dem Jahr 2021 wird der Staat RTL Télé Lëtzebuerg bezuschussen. Der maximale Betrag liegt bei zehn Millionen Euro pro Jahr. Dies geht aus der ausgehandelten Konvention hervor, die dem Sender 100,7 vorliegt.



Als Gegenleistung für die staatliche Subventionierung muss RTL einen öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllen. CLT-Ufa soll künftig lediglich noch jährlich fünf Millionen Euro Eigenkapital in das luxemburgische Fernsehprogramm investieren, heißt es weiter. Premier- und Medienminister Xavier Bettel wird am Donnerstagnachmittag im Parlament nähere Einzelheiten nennen.

Interne und externe Qualitätsüberprüfung



Infolge der Lunghi-Affäre, bei der RTL Télé Lëtzebuerg wegen seiner umstrittenen Berichterstattung stark unter Beschuss geraten war, wurde beschlossen eine interne Ethikkommission einzuführen. Dieses Gremium soll über die die Qualität des ausgestrahlten TV-Progamms wachen. Zudem soll ein externer Ausschuss zwei Mal im Jahr überprüfen, ob RTL die entsprechende Konvention auch einhält. Diesem externen Organ gehören sowohl Beamte als auch Abgeordnete an.



Die zwischen der Regierung und CLT-Ufa ausgehandelte Konvention soll am 1. Januar 2021 in Kraft treten und sich über einen Zeitraum von drei Jahren erstrecken. Die bisherigen Konzessionsverträge hatten eine Laufzeit von zehn Jahren. Bislang waren nur indirekte Hilfen vorgesehen. Der Staat stellte RTL mehrere Frequenzen umsonst zur Verfügung. Deren Geldwert soll sich in den vergangenen Jahren auf weniger als fünf Millionen Euro halbiert haben.



Wie das "Luxemburger Wort" bereits vor Wochen mutmaßte, soll Ex-Kommunikationsminister Jean-Louis Schiltz Jacques Santer an der Spitze des Verwaltungsrates von CLT-Ufa ablösen. Der Wechsel soll "Paperjam"-Informationen zufolge am 19. April auf der Hauptversammlung der Aktionäre vollzogen werden. Santer, der im Mai seinen 80. Geburtstag feiert, zieht sich aus Altersgründen zurück.



