(C.) - Am Donnerstag hat das Parlament die Reform des Nationalitätengesetzes beschlossen. Vor allem die Herabsenkung des Sprachenniveaus ist der Bewegung "Nee2015-Wee2050" ein Dorn im Auge. Dies entspreche auch nicht dem Willen der Bevölkerung. Schließlich hätten sich lediglich 26 Prozent der Luxemburger für eine Vereinfachung des Sprachentests ausgesprochen (Politmonitor Herbst 2015). "Das ist eine ungesunde Situation", heißt es in einer Pressemitteilung.



Denn die Erlangung der Staatsbürgerschaft solle den Schlussakt der Integration darstellen, und nicht nur eine Zwischenetappe. "Es handelt sich um eine Integration auf dem Papier, aber nicht in der Realität."

Außerdem fordert die Bewegung einen konkreten Maßnahmenkatalog der Regierung, um ausländischen Mitbürgern die luxemburgische Sprache näher zu bringen: Informationskampagnen, Sprachkurse und eine höhere Präsenz der Sprache im Alltag, zum Beispiel durch Straßenschilder auf Luxemburgisch.