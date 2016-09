(CBu) - Das neue Gesetz über die luxemburgische Nationalität soll erst zum 1. April 2017 in Kraft treten. Darauf einigte sich der parlamentarische Justizausschuss am Mittwoch. Bisher galt der 1. Januar 2017 als Stichdatum des Inkrafttretens der Reform.

Der Grund dafür sind rund 70 Änderungsvorschläge, die das Parlament im Zuge des Gutachtens des Staatsrats am Gesetzestext vornehmen muss. Diese Änderungen sollen zwar erst am 3. Oktober 2016 von der zuständigen Kommission formal beschlossen werden. Man sei sich aber in allen Punkten über die Parteigrenzen hinweg einig, betont die Berichterstatterin Viviane Loschetter (Déi Gréng) im Gespräch mit dem "Luxemburger Wort".

Rund 70 Änderungsvorschläge



Bei den Änderungsvorschlägen geht es einerseits um gesetzestechnische Fragen und Datenschutzbestimmungen. Das vom Ministerium angefragte Gutachten der Datenschutzkommission liege zwar noch nicht vor. Man habe sich aber informell auf einige Änderungen am Text geeinigt, sagt Loschetter.



Andererseits nimmt das Parlament aber auch Änderungen in der Sache vor. So etwa bei der Einbürgerung durch Option im Fall einer Heirat. Es soll festgehalten werden, dass diese Option in der Tat nur im Fall einer Eheschließung, und nicht im Fall einer eingetragenen Lebenspartnerschaft (Pacs), möglich sein soll. Im Gesetzprojekt war bisher noch pauschal von "Lebensgemeinschaft" ("communauté de vie") die Rede.

Für "Sicherheit und Planbarkeit"



Das neue Nationalitätsgesetz basiert auf einem überparteilichen Kompromiss zwischen den Mehrheitsparteien DP, LSAP und Déi Gréng sowie der CSV. Dadurch sollen die Voraussetzungen zur Erlangung der luxemburgischen Staatsbürgerschaft in mehreren Punkten vereinfacht werden. Im Zuge des Kompromisses wurde der erste vorläufige Gesetzentwurf der Dreierkoalition an manchen Stellen leicht entschärft.



Laut Loschetter seien sich die Vertreter der vier großen Parteien in der Kommission einig, dass man jegliche Änderungen nur im Konsens und im Geiste des im März dieses Jahres geschlossenen Kompromisses vornehmen dürfe.



Was das Datum des Inkrafttretens betrifft, betont Loschetter, dass die Menschen, die von dem neuen Gesetz betroffen sein werden "Sicherheit und Planbarkeit" erwarten. Deshalb sei der politische Wille vorhanden, bis Ende des Jahres das Gesetz durch die Chamber zu bringen, damit es spätestens am 1. April in Kraft treten kann. Das Reform der Nationalität stelle sowohl für das Parlament als auch für den Staatsrat eine Priorität dar.



