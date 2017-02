(ml)- Vergangene Woche wurden die vier Angeklagten im "School-Leaks"-Prozess freigesprochen. Auf der Anklagebank saßen drei Lehrerinnen sowie der Ehemann einer der Frauen. Ihnen war vorgeworfen worden, Prüfungsdokumente veröffentlicht zu haben. In ihrem Urteil gelangten die Richter zu dem Schluss, dass Prüfungsfragen keiner Geheimhaltungs-Pflicht unterliegen.



Familienministerin Corinne Cahen (DP) hatte sich daraufhin auf Facebook "skandalisiert" über den Freispruch gezeigt: "Wéi ass et mat der Berufsethik? A wéi solle mer eise Kanner da soen, dass een net fuddelen däerf? Ech si schockéiert!"



Später versuchte Cahen sich zu rechtfertigen, indem sie betonte, sie habe ihre Botschaft auf ihrem persönlichen Account veröffentlicht. Auch Bildungsminister Claude Meisch kommentierte das Urteil per Twitter, wenn auch vorsichtiger.



#Schoolleaks: Beschëllegt acquittéiert trotz Aveu. 😳😳😳Gespaant op Argumentatioun vum Geriicht. Wat fir Konsequenzë fir Schoul a Verwaltung? — Claude Meisch (@MeischClaude) February 9, 2017

In einer knappen Pressemitteilung bezieht nun der "Groupement des Magistrats Luxembourgeois" dazu Stellung. Es sei nicht hinnehmbar, dass einige Regierungsmitglieder das Urteil in den sozialen Netzwerken öffentlich verachten. Die Richtervereinigung verweist dabei auf die Gewaltentrennung, eines der Hauptmerkmale eines Rechtsstaates.



Das notwendige Gleichgewicht zwischen Exekutive, Legislative und Justiz beruhe auf gegenseitigem Respekt. Demnach stehe es einem Regierungsmitglied nicht zu, Gerichtsurteile ohne Zurückhaltung zu kritisieren. Falls die Entscheidung nicht auf Zustimmung treffe, gebe es Rechtsmittel um sie anzufechten, heißt es weiter. Mit ihrem Verhalten würden die Minister den Eindruck erwecken, dass sie nur die gerichtlichen Urteile akzeptieren würden, die ihnen in den Kram passen. Eine derartige Missachtung der Gewaltenteilung sei untragbar.



Inzwischen hat sich Bildungsminister Claude Meisch wieder per Twitter in dieser Angelegenheit zu Wort gemeldet. Das Erstaunen über ein Urteil und die Sorgen über die Folgen eines Richterspruchs würden noch nicht einer Kritik am Gericht entsprechen. Die erste Aufgabe eines Ministers bestehe darin, die Konsequenzen einzuschätzen.



Erstaunen iwwer Uerteel, Suergen iwwer Konsequenzen si nach keng Kritik um Geriicht. Konsequenzen aschätzen ass 1.Aufgab vu Minister. — Claude Meisch (@MeischClaude) February 13, 2017





