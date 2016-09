(vb/DS) – Wie es scheint war Asselborns Attacke gegen Ungarn nicht mit Premierminister Xavier Bettel abgesprochen. Am Rande seiner offiziellen Arbeitsvisite in Israel erklärte Bettel, er habe erst aus der Presse von Asselborns Aussagen gehört und anschließend mit dem Außenminister telefoniert.



Er werde die Aussagen von Jean Asselborn nicht von Israel aus kommentieren, so der Regierungschef. Für ihn sei jedoch klar, dass man nach gemeinsamen Lösungen in der EU suchen müsse. Eine Chance um einen gewissen Einfluss auf die Politik eines Mitgliedstaates zu bekommen, habe man darüber hinaus nur solange, wie dieses Land auch Mitglied ist.

"Ich bin der Meinung, dass man sich in einer Familie, in der alle Mitglieder die gleichen Werte teilen, zusammensetzen und miteinander reden muss, wenn ein Familienmitglied diese gemeinsamen Werte nicht mehr akzeptiert. Man sollte das Familienmitglied nicht gleich ausschließen", so Bettel gegenüber dem Luxemburger Wort.

Der Regierungschef verwies in dem Kontext auf das Beispiel der Türkei. Wenn die EU nicht mit der Türkei im Gespräch geblieben wäre, könnte es durchaus sein, dass Ankara die Todesstrafe wieder eingeführt hätte.



Asselborn redet Tacheles



Bettel reagierte damit auf die Aussagen von Außenminister Jean Asselborn, der sich in einem Interview mit der Zeitung "Die Welt" am Dienstag für einen zeitweiligen Ausschluss Ungarns aus der EU ausgesprochen hatte.



Kurz vor dem EU-Gipfel in Bratislava sagte Asselborn: „Wer wie Ungarn Zäune gegen Flüchtlinge baut, gehört nicht in die EU.“ „Der Zaun, den Ungarn baut, um Flüchtlinge abzuhalten, wird immer länger, höher und gefährlicher. Ungarn ist nicht mehr weit weg vom Schießbefehl gegen Flüchtlinge. Menschen, die vor dem Krieg fliehen, werden fast schon schlimmer behandelt als wilde Tiere“, meinte der langjährige Luxemburger Außenminister. Wenn das Land heute EU-Mitglied werden wollte, hätte es keine Chance, aufgenommen zu werden, sagte Asselborn.



In dem Interview kritisierte Asselborn auch den Umgang Ungarns mit der Pressefreiheit. Das Land würde zudem die Unabhängigkeit der Justiz verletzen. Wer sich so verhalte, „der sollte vorübergehend oder notfalls für immer aus der EU ausgeschlossen werden“, sagte Asselborn. Dies sei die einzige Möglichkeit, um den Zusammenhalt und die Werte der EU zu bewahren.

Asselborn zeigte sich in dem Interview frustriert darüber, welches Bild die EU derzeit nach außen abgebe. Auf internationalem Parkett fordere die EU Werte ein, die sie nach innen nicht mehr aufrecht erhalten könne.

Asselborn und Steinmeier sind privat befreundet.

Foto: Anouk Antony

Steinmeier widerspricht



Am Dienstagmorgen kam aus mehreren Ländern und aus Luxemburg Gegenwind. Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier widersprach seinem Kollegen und Freund Asselborn: "Es ist jetzt nicht meine persönliche Haltung, einem europäischen Mitgliedsstaat die Tür zu weisen", sagte Steinmeier bei einem Besuch in Lettland. "Wir müssen uns den komplizierten Debatten, die es da manchmal gibt, auch stellen." Steinmeier, der mit Asselborn befreundet ist, betonte, der Vorstoß zum Ausschluss Ungarns sei "keine abgestimmte Haltung".



Auch die ADR übte Kritik an Asselborns Aussagen. Die Luxemburger Europaabgeordnete bemängelte das unkoordinierte Vorgehen der Regierung.

Die CSV-Europaabgeordnete Viviane Reding wundert sich über das "Überangebot" in der luxemburgischen Außenpolitik. Nachdem Premier Bettel ohne Erfolg die europäische Politik der kleinen Staaten habe fördern wollen, habe sich nun Asselborn eingeschaltet, in dem er Ungarn an den Pranger gestellt habe. "Ich bin gespannt mit welchen Überangeboten die beiden uns noch überraschen werden," stichelt Reding in einer Pressemitteilung.