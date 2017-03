(BB) - Seit mehreren Monaten stellen Arbeitnehmervertretungen Schwierigkeiten beim Wiedereinstieg nach einer längeren Krankheit fest. Weil zwei medizinische Gremien den gesundheitlichen Zustand einer Person aus verschiedenen Sichtweisen bewerten, käme es zuweilen zu unhaltbaren Zuständen für die betroffenen Arbeitnehmer, stellt der LCGB fest.

"Wir sehen, dass sich manche Personen nach einem Arbeitsausfall von mehr als sechs Wochen, in einer unmöglichen Lage befinden. Vom Contrôle médical der Sozialversicherung werden sie für arbeitsfähig befunden, so dass sie keine Entschädigung mehr erhalten. Die Arbeitsmedizin kann hingegen sagen, dass der Betroffene nicht fähig ist, seine letzte Beschäftigung wieder aufzunehmen“, skizzierte der beigeordnete Generalsekretär des LCGB, Christophe Knebeler, am Donnerstag.

Die Gewerkschaft beschäftigt sich zurzeit mit vielen Dossier rund ums Arbeitsrecht. Der Wiedereinstieg nach einem längeren Krankenstand bereitet ihr dabei besonders Sorgen.



Im beschriebenen Fall sitzt der Arbeitnehmer zwischen zwei Stühlen. Seinen bisherigen Job kann er nicht mehr ausüben, weil das physisch zu anstrengend wäre. Eine Invalidenrente kommt aber auch nicht in Frage, weil die Person mit einem anderen Arbeitsumfeld durchaus aktiv sein kann.



Mehr Schutzmaßnahmen



Vieles hängt vom Arbeitgeber ab. Besteht die Möglichkeit, einen anderen Job in der selben Firma auszuüben, so gibt es neue Perspektiven. Und wenn nicht? „Menschen mit eingeschränkter Arbeitsfähigkeit sind dann in der Zwickmühle. Sie riskieren sozial und finanziell in ein tiefes Loch zu fallen“, warnt Christophe Knebeler.



Dass die Situation verfahren ist, sei auf unzureichende gesetzliche Regelungen zurückzuführen, meint der LCGB-Vertreter. Die Arbeit der jeweiligen Gremien müsse besser aufeinander abgestimmt werden.



Die Gewerkschaft ruft die Regierung auf, dringend Nachbesserungen in die Wege zu leiten.