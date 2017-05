(ml) - 25 Monate war er im Amt, nun will er nicht mehr: Der Rektor der Universität Luxemburg, Rainer Klump, hat am Dienstag seinen Rücktritt erklärt. Völlig unerwartet kam die Nachricht nicht. Seit Wochen zeichneten sich interne Spannungen ab. Zuletzt hatten die Diskussionen über das Budget 2017 für Unmut gesorgt. Da die vorgesehenen Ausgaben den ursprünglichen Haushalt überschreiten, dürfte in einzelnen Bereichen kein Weg an Einsparungen vorbeiführen.



Rainer Klump, der Anfang 2015 die Nachfolge von Rolf Tarrach antrat, geriet zunehmend unter Druck ...