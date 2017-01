(ml) - Drei Jahre nach Amtsantritt der Dreierkoalition zieht der Mouvement Ecologique im Bereich nachhaltige Entwicklung eine durchwachsene Bilanz. Die Umweltorganisation hat im Rahmen des Internetportals "Mecoskop" geprüft, wie viele der 114 Regierungsversprechen inzwischen bereits umgesetzt wurden.



Seit dem Inkrafttreten des Koalitionsabkommens seien bereits neun Versprechen integral umgesetzt worden, heißt es in einem Presseschreiben des Méco. 21 weitere seien fortgeschritten und 63 Projekte würden sich in der ersten Phase der Umsetzung befinden. 21 Versprechen seien bislang überhaupt nicht in Angriff genommen werden.



Positiv hervorgehoben wird die Bürgerbeteiligung, die wesentlich dynamischer als in den früheren Legislaturperioden sei. Zudem habe die Regierung in der Mobilitätspolitik vieles in Bewegung gesetzt worden. Das Gleiche treffe für den Energie- und Klimaschutz zu. Die Landwirtschaftspolitik wird hingegen als ein regelrechtes Trauerspiel bezeichnet.



