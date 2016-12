(las) - Das Mindesteinkommen RMG (revenu minimum garanti) soll durch ein "revenu d'inclusion sociale" Revis ersetzt werden. Das beschloss der Ministerrat am Mittwoch.

Um das Revis zu erhalten, wird es künftig zur Bedingung, bei der Adem eingeschrieben zu sein. Außerdem will die Regierung die Berechnung des Mindesteinkommens verändern. So soll etwa der Beitrag pro Kind in einem Haushalt erhöht werden.

Hauptziel sei, die betroffenen Personen wieder auf den Arbeitsmarkt zu bringen, teilt die Regierung mit. Ein Teil des Revis soll aus einer sogenannten "allocation d'activation" bestehen.



Der Entwurf sieht vor, dass die Adem zum Hauptansprechpartner des Beziehers wird. Der Fonds national de solidarité soll allein zuständig sein, um die Anträge zu bearbeiten.