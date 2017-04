(km) - Am 24. Oktober 1962 wird auf dem Gelände von Arbed-Belval gestreikt. Daran teil nimmt auch der Maschinenschlosser Marcel Glesener. Sein gewerkschaftliches Engagement ist so groß, dass er verwarnt und schließlich vom Dienst suspendiert wird.



Der Einsatz für die Gewerkschaft wurde Marcel Glesener in die Wiege gelegt. Sein Vater, der 1938 bei einem Arbeitsunfall ums Leben kam, war aktiver Syndikalist. Bereits 1950, im Alter von nur 13 Jahren, engagiert sich Glesener in der katholischen Jungarbeiterbewegung (JOC). 1958 wird er Mitglied im LCGB.



Nachdem er seinen Job bei Arbed-Belval verloren hat, führt ihn seine Laufbahn im christlichen Gewerkschaftsbund kontinuierlich nach oben: vom hauptamtlichen Gewerkschaftssekretär (1968) über den Generalsekretär (1974) bis eben hin zum Nationalpräsidenten (1980). Bis 1996 steht Marcel Glesener an der Spitze des LCGB.



Zwei Seelen wohnen, ach!



1989 wird Marcel Glesener zum Politiker - freilich ohne den Gewerkschafter zu verraten. Im Gegenteil. Es geht ihm darum, die auf der Gewerkschaftsebene getroffenen Entscheidungen auch politisch zu verteidigen. Denn es reiche nicht aus, nur Forderungen zu stellen. Diesen Entschluss trifft er mitten in der Stahlkrise. "Die Umsetzung der gesellschaftspolitischen Vorstellungen, die man als Gewerkschafter hat, geschieht nun einmal auf der politischen Bühne", erklärte Glesener dem "Luxemburger Wort" in einem Gespräch vor zehn Jahren.

1989 startet Glesener eine politische Karriere - ohne seinen Posten beim LCGB aufzugeben.

Foto: Tessy Hansen/LW-Archiv

Sieben Jahre lang, bis zu seinem Rückritt vom Posten des LCGB-Nationalpräsidenten, kämpft Glesener somit an zwei Fronten. Rückblickend hat er diese Phase als Lernprozess bezeichnet: "Man betrachtet die Dinge nicht mehr so einseitig. Man lernt, sich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen und sie zu akzeptieren."

In ernsthafte Zwickmühlen ist er nie geraten. Aus seinen Prioritäten hat er kein Geheimnis gemacht. In jede Volkspartei gehören auch Gewerkschafter, sagte Glesener in einem Télécran-Interview, "für die unter Umständen das Bekenntnis zu Gewerkschaftszielen über dem Fraktionszwang steht".



Seine parlamentarische Laufbahn geht über den Gewerkschaftsvorsitz hinaus. Bis 2009 ist Glesener als Abgeordneter der CSV im Süden tätig. Es sind die Absicherung des Mindestlohns und die Gleichstellung von Arbeitern und Angestellten, die ihm dabei am Herzen liegen. So ist das PAN-Gesetz ("Plan d'action national en faveur de l'emploi") aus dem Jahr 1999 untrennbar mit dem Namen Marcel Glesener verbunden.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.