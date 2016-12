(ml) - Maggy Nagel tritt bei den anstehenden Kommunal- und Parlamentswahlen nicht mehr an. Dies bestätigte die ehemalige DP-Ministerin am Mittwoch gegenüber dem Sender 100,7. Über die Ursachen ihres Rücktritts vor einem Jahr aus der Regierung wollte sie sich nicht äußern. Das Thema Politik habe sie ein für alle Mal abgehakt.

Seit April ist Maggy Nagel an ihrem neuen Arbeitsplatz. Als Erste Regierungsrätin im Wirtschaftsministerium ist die Generalkommissarin für Luxemburgs Beteiligung an der Weltausstellung 2020 in Dubai zuständig.



"Das stört mich nicht"



Die Vereinigten Arabischen Emirate sind eine Föderation von sieben Emiraten. Sie genießen in Bezug auf die Menschenrechte nicht den besten Ruf. Zudem hat kein Emirat politische Parteien oder gewählte Volksvertretungen. Auch lässt das Gesetz keine Gewerkschaften zu. "Dies stört mich nicht", sagte Nagel.



Die Behörden in Dubai hätten eine positive Einstellung. Sie würden die Expo als eine Chance betrachten, um der Welt zu zeigen, wie sich die Vereinigten Arabischen Emirate entwickeln. Die Emirate zählen neun Millionen Einwohner. Lediglich zehn Prozent der Bevölkerung haben die emiratische Staatsbürgerschaft. "Die Menschen können dort gut mit dem Thema umgehen", so Nagel.