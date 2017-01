(stb) - "Es wurde viel über die luxemburgische Sprache diskutiert. Nun ist es an der Zeit, konkret etwas zu tun", so Bildungsminister Claude Meisch am Montag bei der Vorstellung der Kampagne zur Förderung der luxemburgischen Rechtschreibung gegenüber der Presse. Auch wenn die Sprache im Alltag, vor allem auch in den sozialen Medien immer häufiger genutzt wird, so können doch nur die wenigsten sie korrekt ausschreiben.



Deshalb hat das Bildungsministerium in Zusammenarbeit mit dem Kulturministerium eine vierwöchige Kampagne gestartet, um einer breiten Öffentlichkeit die Orthographie anhand von insgesamt acht Zitaten aus Kultur, Musik und Literatur näher zu bringen. Mithilfe dieser "unverkrampften Herangehensweise" wolle man die Menschen dazu ermutigen, sich mit der Rechtschreibung des Luxemburgischen zu beschäftigen und sie auf die eigens dafür geschaffenen Internetseite zu locken, so Meisch. "Lust machen auf mehr", so bringt Meisch Sinn und Zweck der ausgewählten acht Zitate auf den Punkt.



Herzstück der Kampagne ist die Internetseite schreiwen.lu, auf der man sich anhand von 15 Kapiteln "spielerisch" mit den wichtigsten Regeln zur Rechtschreibung vertraut machen kann. In jedem Kapitel stehen ein paar Beispielsätze, um das Problem zu illustrieren, eine kurze Erklärung sowie praktische Übungen, um das theoretische Wissen zu testen. Das Angebot richtet sich sowohl an Muttersprachler wie auch an jene, die über keine Luxemburgisch-Kenntnisse verfügen.