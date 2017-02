(mt) - "Dear Mr. President, this is a Message from the Grand-Duchy of Luxembourg! Screw all the others, take Luxembourg as the second country in the world! "

So der Einstiegstext zum Youtube-Video, mit dem sich nun auch das kleine Luxemburg über den Präsidenten der Vereinigten Staaten uns sein "America first" lustig macht.



Was in den Niederlande begonnen hat, in einigen anderen Staaten übernommen wurde, ist nun auch in Luxemburg angekommen: "Luxembourg Second".

Was macht Luxemburg wichtig? Keine Steuern, viel Geld, ArcelorMittal, ein Großherzog, der mit einer Flüchtlingsfrau aus Kuba verheiratet ist ... und noch viel mehr. Hier das Video, das am Sonntag Abend online ging und von Eldo.tv produziert wurde.



Schönheitsfehler oder die besondere Pointe? Am Schluss des Videos wird auf der Karte Europas die Schweiz eingezeichnet, und nicht Luxemburg. Der Gag ist insofern vom deutschen Komiker Böhmermann geklaut, der in seinem "Germany Second"-Video auf die Niederlande verwies.





Die Schweiz im Kartenumriss und nicht Luxemburg - die ganz besondere Pointe und inzwischen ein "running gag".

Screenshot

Alle anderen Second-Videos findet man unter diesem Link: everysecondcounts.eu