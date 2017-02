(ml) - Die Arbeiten an der Verfassungsreform dürften bis Mitte der kommenden Legislaturperiode abgeschlossen sein. Dies sagte Luc Heuschling, Verfassungsrechtler und Professor der Universität Luxemburg, am Dienstag im RTL-Interview. Im Text des neuen Grundgesetzes müssten noch einige Punkte nachgebessert werden. Der Stellenwert des Referendums sei z.B. nicht klar geregelt.



Am Montag sprach sich Alex Bodry (LSAP), Präsident des parlamentarischen Verfassungsausschusses, dafür aus, die Abgeordnetenkammer sollte noch in dieser Legislaturperiode in einer Resolution festhalten, dass sie sich auf einen neuen Verfassungstext geeinigt habe, damit die Reform nach den Parlamentswahlen nicht in der Schublade landet. Heuschling hält diese Befürchtung für unbegründet. Die Politiker hätten lange Zeit an der Reform gearbeitet. Deshalb sei ihnen viel daran gelegen, dass das Vorhaben nicht ins Stocken gerate.



Heuschling empfindet es als normal, dass die Diskussionen über die Verfassungsreform in den vergangenen Wochen immer mehr politisch gefärbt wurden: "Die Verfassung ist kein seichter Text. Es geht um wichtige politische Entscheidungen." Konfliktuelle Diskussionen seien daher nichts Außergewöhnliches.



Mehr Transparenz



Der Verfassungsexperte ist der Ansicht, dass die Politik insgesamt mehr Transparenz hätte walten lassen können. Zu lange sei der Text für die Bürger unzugänglich gewesen. Die Menschen seien erst spät eingebunden worden.



Heutzutage reiche es nicht aus, den Bürgern einen fertigen Text vorzulegen. Die Menschen hätten das Bedürfnis, sich einzuschalten. Manche Politiker würden sich mit diesem Kulturwechsel noch etwas schwer tun.



Von den mehr als 100 Vorschlägen, die von den Bürgern zur Verfassungsreform eingereicht wurden, seien lediglich sieben berücksichtigt worden, betonte Heuschling. Die meisten Vorschläge seien nicht absurd gewesen. Die parlamentarische Kommission habe sich jedoch geweigert, einzelne Dossiers wieder aufzuschnüren.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.