Von Michèle Gantenbein

Leo Wagener ist das, was man einen „runden Menschen“ nennt: in sich selbst ruhend, besonnen, gelassen, ausgeglichen, sanftmütig, aufrichtig, diskret und grundsätzlich bescheiden. Jeder Mensch trägt das Gute und das Böse in sich, heißt es. Auf den 55-jährigen Generalvikar scheint das nicht zuzutreffen. In ihm hat das Böse keinen Nährboden gefunden.



Dem tiefgläubigen Geistlichen nun vorzuwerfen, naiv-verklärt durch die Welt zu gehen, wäre vermessen, denn Leo Wagener schultert bedeutende weltliche Probleme ...