(BB) - Bei den Arbeitsabläufen im "Laboratoire national de santé" in Düdelingen kommt es öfters zu Verzögerungen. Patienten und Ärzte müssen für Gewebeuntersuchungen viel Geduld aufbringen. Benötigen ausländische Einrichtungen rund eine Woche, um z. B. eine Krebsart einzustufen, können die Ergebnisse aus dem nationalen Labor, wie Patienten berichtet haben, drei Mal so lange auf sich warten lassen. Und so lange kein Befund vorliegt, kann keine passgenaue Behandlung verschrieben werden.

Nun hat das LNS seit dem Antritt von Interimsdirektor Philippe Hartemann, im März 2016, eine Generalüberholung in die Wege geleitet. Es gilt, Unzulänglichkeiten zu beseitigen und die internen Abläufe zu verbessern. Wie das LNS seine Schwachstellen beheben will, stellen Mitglieder des Verwaltungsrats und Prof. Hartemann am Montagnachmittag den Medien vor. Sein neues Strategiepapier für die Jahre 2016 bis 2018 hatte das Labor vor den Sommerferien Ministerin Lydia Mutsch übermittelt.

Die Führungsfrage



Im Raum steht denn auch die Führungsfrage. Interimsdirektor Philippe Hartemann soll voraussichtlich sein Mandat im Winter 2017 beenden. Dem Vernehmen nach könnte es am Montag neue Angaben zur Nachfolge geben.

Eine starke Persönlichkeit sucht das LNS nicht zuletzt für seine Personalabteilung, wie aus einer aktuellen Job-Anzeige hervorgeht.