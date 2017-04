(mas) - François Bausch vermittelt dieser Tage bisweilen den Eindruck, als ob er sich vornehmlich um das "mobile Erbe" seines Vorgängers im Nachhaltigkeitsministerium kümmert. Die rasche Inbetriebnahme von Funiculaire und Tram scheinen absolute Priorität zu genießen.



Dagegen fristet die Landesplanung ein eher stiefmütterliches Dasein. Zumindest in der Außendarstellung. Seit der Mitte November lancierten Debatte "Wéi ee qualitative Wuesstem fir Lëtzebuerg?" ist es still geworden um diese Diskussion, die Ansätze liefern soll, wie hierzulande Arbeiten, Wohnen und Mobilität möglichst ausgewogen aufeinander abgestimmt werden können.



Wie viel demografisches Wachstum ist reell?



Zumindest wurde der Thematik im vergangenen Monat etwas von ihrer Tragweite genommen, als die Statistikämter Eurostat und Statec das demografische Wachstum für Luxemburg nach unter revidierten: Statt mit 1,1 Millionen Einwohnern in 2060 wird jetzt "nur" mit 993.000 Einwohnern gerechnet.

An der Herausforderung ändert sich indes nur wenig: Dieses demografische Wachstum, bis auf weiteres gekoppelt an ein wirtschaftliches Wachstum von um die vier Prozent, gehört organisiert. Im November hatte François Bausch in groben Zügen dargelegt, wie er diese Herausforderung bewältigen will: Um drei Ballungszentren im Norden, im Süden und in der Hauptstadt soll die Entwicklung des Landes erfolgen.

Welche Entwicklungsszenarien sind denkbar?



Was bis auf weiteres fehlt, sind die gesetzlichen Instrumente, um die Entwicklung in die angedachten Bahnen zu lenken. Im Rahmen einer Pressekonferenz will der Nachhaltigkeitsminister am Nachmittag Aufschluss über die Überarbeitung des "Programme directeur" der Landesplanung erteilen.

Das aktuelle Dokument ist mittlerweile 14 Jahre alt. Damals war gerade das Integrative Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept, kurz IVL, mit seinem Einwohner- und Pendlerszenario für 2020 in aller Munde. Das Pendlerszenario prognostizierte bis zum Ende des Jahrzehnts 168.000 Grenzgänger und 511.000 Einwohner. Beim Einwohnerszenario gingen die Autoren von 561.000 Einwohnern und 136.000 Grenzgängern aus.



Wann zündet der prozedurale Turbo?



Beide Szenarien sind von der Realität längst überholt: Ende 2016 lebten schon über 560.000 Menschen in Luxemburg, zu denen sich werktags 170.000 Pendler gesellen. Womit sich das große Dilemma Luxemburgs offenbart: Mit dem Rückenwind einer gesunden internationalen Konjunktur wächst Luxemburg im TGV-Tempo, doch der prozedurale Turbo wurde bis dato nicht gezündet, um mit dem Wachstum Schritt zu halten.



Zwischen Praxis und Papier klafft ein Graben, den auch diese Regierung noch nicht zuschütten konnte. So lassen beispielsweise auch die vier sektoriellen Leitpläne, die die 2.586 großherzoglichen Quadratkilometer harmonisch für Verkehr, Erholung, Gewerbe und Wohnen einteilen sollen, weiter auf sich warten.



Was passiert mit den Leitplänen?



Zumindest darf Blau-Rot-Grün das Verdienst für sich beanspruchen, die Pläne, die unter den Vorgängerregierungen zu den best gehütetsten Geheimnissen gehörten, im Mai 2014 ein erstes Mal veröffentlicht zu haben, ohne jedoch ans Ziel des Instanzenweges zu gelangen. Ob die Regierung vor den Gemeinderatswahlen einen zweiten Versuch wagt - darüber kann Minister Bausch am Mittwochnachmittag informieren.