(C./mig) - 46 Prozent der Arbeitnehmer in Luxemburg haben 2015 keinen einzigen Tag auf der Arbeit gefehlt. Alle anderen waren im Schnitt 2,6 Mal während 8,5 Tagen krankgemeldet. Damit ist die Quote 2015 im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig gestiegen, von 3,64 auf 3,69 Prozent. Das meldete am Montag das „Groupe de haut niveau sur l'absentéisme“, ein Gremium, das sich aus Vertretern des Ministeriums für Soziale Sicherheit und des Beschäftigungsministeriums zusammensetzt.



Der leichte Anstieg sei auf die heftige Grippeepidemie im Winter 2015 zurückzuführen, heißt es in einem Presseschreiben. Die Kurzzeitkrankmeldungen (weniger als drei Monate) sind von 2,10 auf 2,16 Prozent gestiegen, die Quote der Langzeitkrankmeldungen ist quasi unverändert geblieben (2014: 1,54 Prozent, 2015: 1,53 Prozent).



Mit zunehmendem Alter steigen die Krankmeldungen. Am höchsten war die Quote bei den über 50-Jährigen (4,82 Prozent), bei den unter 30-Jährigen war sie mit 2,92 Prozent am niedrigsten.



Im Schnitt sind Frauen öfter krankgemeldet als Männer (4,1 und 3,4 Prozent). das hat u.a. mit ihrer familiären Rolle zu tun.



Des Weiteren sind Grenzgänger öfter krankgemeldet als hier ansässige Arbeitnehmer. Eine mögliche Erklärung sind die langen Fahrtzeiten, die mitunter Stress und Müdigkeit hervorrufen.

Arbeitnehmer, die einer körperlich anstrengenden Arbeit nachgehen, sind öfter krank als die übrigen Arbeitnehmer (4,8 gegenüber 2,9 Prozent).

Arbeitnehmer aus dem sozialen und dem Gesundheitsbereich (4,8 Prozent) sind am häufigsten krankgemeldet, gefolgt von Horesca-Bereich, Baugewerbe, Industrie und Transport. Im Informations- und Kommunikationsgewerbe ist die Quote mit 2,2 Prozent am niedrigsten.