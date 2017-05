(mig) - Die CNS kann sich vor Einnahmen kaum noch retten. 2016 lag der Überschuss bei 182 Millionen Euro. Geschätzt worden waren 129 Millionen Euro. Damit belaufen sich die Reserven für 2016 auf 588 Millionen Euro. Sie machen 23,6 Prozent der laufenden Ausgaben aus. Für 2017 wird mit einem Überschuss von 178 Millionen Euro und Reserven von 765 Millionen Euro gerechnet.



Weil die Reserven die Obergrenze von 20 Prozent der laufenden Ausgaben übersteigen, wurden bereits bei der Herbst-Quadripartite Leistungsverbesserungen für die Versicherten beschlossen. Ein Teil davon wurden zum 1. Januar 2017 umgesetzt. Im Laufe dieses Jahres wird es noch zu weiteren Nomenklaturänderungen (Zahnbehandlungen, Brillengläser) kommen.

"Wir brauchen eine Obergrenze"



Weil die Reserven die gesetzliche Obergrenze von 20 Prozent der laufenden Ausgaben überschreiten, wurde die Obergrenze für 2017 ausgesetzt. Ob die Obergrenze 2018 ebenfalls ausgesetzt oder neu definiert wird, wird erst bei der Herbst-Quadripartite beschlossen. Der LCGB besteht darauf, eine Obergrenze festzulegen. "Es kann nicht sein, dass die Gesundheitskasse Gelder anhäuft und nichts davon an die Beitragszahler zurückfließt", sagte Christophe Knebeler vom christlichen Gewerkschaftsbund am Mittwochabend nach der Sitzung.

Da die Reserven weiter ansteigen, wurden weitere Leistungsverbesserungen beschlossen. Die Sozialpartner haben sich darauf geeinigt, die Investitionen in Präventionsprogramme zu erhöhen.



In einer Arbeitsgruppe werden die Ideen der einzelnen Partner in den kommenden Monaten erörtert. Entscheidungen werden dann bei der nächsten Herbst-Quadripartite getroffen, wenn auch der Kostenpunkt der einzelnen Maßnahmen feststeht.



Entlastung der Notaufnahmen

In der Angelegenheit "überfüllte Notaufnahmen" sieht man Licht am Ende des Tunnels. Dass die Notaufnahmen personell und mit Geräten aufgestockt werden, war bereits 2016 beschlossen worden. Das Comité de pilotage, das mit der Umsetzung der Maßnahmen beauftragt wurde, hat nun vorgeschlagen, zusätzlich eine Prozessanalyse durchzuführen, "weil sich herausgestellt hat, dass die Prozesse nicht genügend bekannt sind", sagte Gesundheitsministerin Lydia Mutsch.



Untersucht werden alle Abläufe, vom Empfang über das Sortieren der Patienten, die Information und die Begleitung der Angehörigen bis hin zu den Abläufen bei der medizinischen Versorgung und den finanziellen Prozessen. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass die Verbesserungen langfristiger Natur sind.

Bei der nächsten Quadripartite will man eine erste Zwischenbilanz ziehen. Ende 2017 will man dann den Spitälern konzeptuelle Vorschläge unterbreiten, "wie die Behandlung in den Notaufnahmen nachhaltig verbessert werden kann", so Lydia Mutsch.

Maisons médicales

Vom Vorschlag der Gewerkschaften, die "Maisons médicales" in die Spitäler zu integrieren, hält die Regierung wenig. Im ländlichen Raum, wo es keine Maisons médicales gibt, erwägt sie die Schaffung von so genannten "cabinets de groupe", Angebote also, die über die regulären Öffnungszeiten der Arztpraxen hinausgehen.

Die Gewerkschaften LCGB und OGBL sind ausnahmsweise einmal zufrieden mit den Vorschlägen und Beschlüssen der Regierung. Der LCGB will aber bei den Leistungen noch etwas weiter gehen. Der christliche Gewerkschaftsbund fordert bei den Sehhilfen eine Überarbeitung der Gesamtnomenklatur, den Ausbau des "tiers payant social" sowie eine Generalisierung des "tiers payant". Der OGBL fordert seinerseits eine Überarbeitung der Gesamtnomenklatur bei den Zahnbehandlungen.