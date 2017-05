Kurz und knapp war das Kommuniquee der Uni Luxemburg gehalten. Viel wollte und konnte man seitens der Pressestelle nicht sagen. Dabei überrascht die Nachricht des Rücktritt des Uni-Rektors Rainer Klump die Allerwenigsten. Schon lange rumorte es nämlich in den Gängen des neuen Uni-Campus in Belval. Spätestens seit dem Artikel im Lëtzebuerger Land vom 21. April ("Und dann kam die CTO" von Peter Feist) war klar: es muss was passieren!

Jetzt hat der Rektor einen zumindest konsequenten Schlussstrich gezogen ...