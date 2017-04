So paradox es auch klingen mag, der Brexit-Prozess hat für die Europäische Union etwas Reinigendes. Die Nervosität in London über die möglichen negativen Folgen des Brexits zeigt, dass die EU, so schlecht man sie auch reden kann, vieles einfacher macht.



Gleichzeitig zeigt der Brexit auch, dass die EU nicht an allem schuld ist, was ihr vorgeworfen wird ...