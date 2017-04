(DS) - Ja, das Verhältnis zum Bistum sei weiterhin gut, erklärte Syfel-Vizepräsident Marc Linden am Freitag auf Nachfrage. Man stehe weiter in Kontakt. Der Dachverband der Kirchenfabriken war nämlich einigermaßen erstaunt, als Generalvikar Leo Wagener nach der Syfel-Generalversammlung im Rahmen einer eigens einberufenen Pressekonferenz am 15. März explizit betont hatte, dass das Erzbistum an der Konvention, auf die man sich im Januar 2015 mit der Regierung verständigt hatte, festhält.



Erstaunt waren die Kirchenfabriken deshalb, weil sie sich wenige Tage zuvor mit den Vertretern des Erzbistums auf eine gemeinsame Lösung in Bezug auf den Gesetzentwurf von Innenminister Kersch verständigt hatten, mit dem die Kirchenfabriken abgeschafft und ihr Vermögen in einen gemeinsamen Kirchenfonds überführt werden soll.



Das Abkommen mit dem Bistum hätte zu genau dem Ergebnis geführt, das die Regierung anstrebt, nur der Weg sei ein anderer gewesen, so Marc Linden am Freitag gegenüber der Presse. Deshalb kann er auch nicht verstehen, weshalb der Innenminister die Einigung zwischen dem Bistum und dem Syfel nicht mitgetragen hat.

Für Kersch war das Abkommen allerdings völlig inakzeptabel, weil es sich seiner Meinung nach nicht im Rahmen der besagten Konvention aus dem Jahr 2015 bewegt. Und genau dies war der Grund, weshalb der Generalvikar nur einen Tag nach der Generalversammlung des Syfel vor die Presse trat und demonstrativ betonte, dass das Bistum an der Konvention festhalte. Wenig später fand übrigens auch ein Treffen zwischen Premier- und Kultusminister Xavier Bettel und Erzbischof Jean-Claude Hollerich statt, bei dem das Oberhaupt der katholischen Kirche in Luxemburg genau dies erneut bestätigte.



Kein neues Moment



Dem Syfel kann es egal sein, ob die Einigung mit dem Bistum der Konvention gerecht wird oder nicht, denn die Kirchenfabriken zweifeln ohnehin die Rechtmäßigkeit des Dokuments an. Und genau deshalb hat der Dachverband eine Zivilklage gegen Erzbischof Hollerich, Kultusminister Bettel und Innenminister Kersch angestrengt. Seiner Meinung nach waren Regierung und Bistum nämlich nicht befugt, eigenmächtig und ohne Mitsprache der Kirchenfabriken über deren Abschaffung zu befinden. Nachdem die Beschuldigten die gerichtliche Vorladung kurz vor Weihnachten erhalten hatten, gibt es bislang noch kein neues Moment in der Streitsache. Wie Linden betonte, wollen sich weitere neun Kirchenfabriken der Klage anschließen.



Syfel begrüßt Verlängerung der Frist



Neu ist nur, dass der Syfel sich mittlerweile zu den Änderungsanträgen positioniert hat, die der Innenminister am 22. März im Parlament hinterlegt hatte. Positiv bewertet der Dachverband die Verlängerung der Frist für die Konventionen zwischen den Kommunen und den Kirchenfabriken. Da das Gesetz ohnehin nicht termingerecht zum 1. Januar 2017 in Kraft treten konnte, wird die Frist bis zum 1. Juni 2017 verlängert. Bislang galt der 1. Januar als Stichdatum. In diesen Konventionen können die Gemeinden und die Kirchenfabriken die Eigentumsfrage der Kirchengebäude klären.

Weniger gut gefällt dem Syfel allerdings die Übergangsfrist von sechs Monaten, die der Innenminister den Kommunen eingeräumt hat. Sollte innerhalb von sechs Monaten nach dem Inkrafttreten des Gesetzes doch noch eine Besitzurkunde für ein Kirchengebäude auftauchen, können die Eigentumsverhältnisse in der so genannten Annexe II dementsprechend geändert werden. Die sechsmonatige Frist gilt auch, wenn die Gemeinde eine Kirche, die sich in ihrem Besitz befindet, doch noch in den Fonds übergeben will, oder eine Kirche, die zunächst in den Fonds transferiert worden war, weil weder eine Besitzurkunde noch eine Konvention vorliegt, nun doch selbst übernehmen will.



Ansonsten bleibt der Syfel bei seiner Fundamentalkritik an dem Vorhaben der Regierung. Vizepräsident Marc Linden wiederholte am Freitag erneut, dass sich der Dachverband der Kirchenfabriken notfalls durch alle Instanzen klagen und auch nicht davor zurückschrecken wird, vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nach Straßburg zu ziehen.