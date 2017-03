(ml/DS) - Nach längeren Verhandlungen haben sich Erzbistum und Syfel am Dienstag auf eine gemeinsame Strategie in der Frage der Kirchenfabriken verständigt. Damit endet ein monatelanger Streit zwischen den Vertretern des Bistums und den Vertretern der Kirchenfabriken.



Auf was genau sich Bistum und Syfel verständigt haben, geht aus der gemeinsamen Pressemitteilung nicht hervor. Die Gespräche seien "konstruktiv" gewesen und man habe sich auf eine "gemeinsame Position" verständigt, heißt es in dem Schreiben.



Einigkeit herrsche in Bezug auf die "Befreiung der Gemeinden von ihren gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber den Kirchenfabriken", heißt es weiter. Konsens herrsche ebenfalls hinsichtlich der "Klärung der Eigentumsverhältnisse der Kirchenbauten" und hinsichtlich der "Rechtspersönlichkeit und der Fusion der Kirchenfabriken". Auch die Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf den geplanten Kirchenfonds scheinen begraben zu sein. Im Mittelpunkt der Diskussionen stand der Gesetzentwurf zum Kirchenfonds.



Der Ball liegt beim Innenminister



Nun liegt der Ball bei Innenminister Dan Kersch. Es muss sich zeigen, ob die Vorschläge von Bistum und Syfel im Einklang mit der Konvention stehen, auf die sich Bistum und Regierung im Januar 2015 verständigt hatten. Das Arrangement zwischen Bistum und Syfel muss sich nämlich im Rahmen dieser Konvention bewegen. "Alles, was darüber hinaus geht, ist nicht verhandelbar", so Minister Kersch auf Nachfrage. Er zeigte sich allerdings zufrieden, dass Bistum und Syfel sich letztendlich doch an einen Tisch gesetzt hatten. Kersch hatte zuletzt durchblicken lassen, dass er u.U. noch Änderungen an dem Gesetzentwurf vornehmen könnte.



Am Dienstagmorgen hatte RTL berichtet, dass Bistum und Syfel im Streit um die Kirchenfabriken kurz vor einer Einigung stünden.



Erst 105, dann 33 Kirchenfabriken



Derzeit gibt es in Luxemburg insgesamt 282 Kirchenfabriken. Dem Vernehmen nach sollen sie in den kommenden Jahren etappenweise zusammengeschlossen werden. Zunächst soll nur noch eine Kirchenfabrik pro Gemeinde vorgesehen sein, also 105 insgesamt. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen nur noch 33 Kirchenfabriken übrig bleiben. In Zukunft gebe es also genauso viele Kirchenfabriken wie Pfarreien.



RTL zufolge soll der Kirchenfonds, in den das Vermögen der Kirchenfabriken überführt werden soll und den das Bistum im Januar der Öffentlichkeit vorgestellt hatte, nun auf einen Solidaritäts-Mechanismus zurückgreifen. Gremien, die finanziell weniger gut aufgestellt sind, sollen mehr Geld bekommen.







