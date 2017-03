(ml) - Die festgefahrene Situation zwischen dem Bistum und dem Dachverband der Kirchenfabriken (Syfel) könnte bald der Vergangenheit angehören. Am Dienstag findet zwischen beiden Seiten eine weitere Sitzung statt. Dem Vernehmen nach könnte es dabei zu einem Durchbruch kommen. Demnach würden die Kirchenfabriken, entgegen dem was vorgesehen war, nun doch ihre eigenständige Rechtspersönlichkeit behalten, berichtet RTL am Dienstag. Die Pläne von Innenminister Dan Kersch sahen eine völlige Abschaffung der Kirchenfabriken vor.



Derzeit gibt es in Luxemburg insgesamt 282 Kirchenfabriken. Dem Vernehmen nach sollen sie in den kommenden Jahren etappenweise zusammengeschlossen werden. Zunächst soll nur noch eine Kirchenfabrik pro Gemeinde vorgesehen sein, also 105 insgesamt. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen nur noch 33 Kirchenfabriken übrig bleiben. In Zukunft gebe es also genauso viele Kirchenfabriken wie Pfarreien.



Erfolg für Syfel



Trotz dieser Verringerung könnte dieses Modell als einen Erfolg für das Syfel gewertet werden. Der Dachverband hatte sich medienwirksam gegen die geplante Abschaffung der Kirchenverbände gewehrt. Im Rahmen einer Online-Petition waren rund 11.500 Unterschriften gesammelt worden, so dass im Parlament eine öffentlichen Anhörung stattfand.



Falls die Kirchenfabriken tatsächlich auch in Zukunft über eine eigenständige Rechtspersönlichkeit verfügen sollten, würde dies bedeuten, dass die Kirchenfabriken weiterhin Eigentümer der Kirchengebäuden bleiben würde, die sie bislang verwaltet hat. Die ursprünglichen Pläne hatte das Syfel als "eine Enteignung durch den neu geschaffenen Kirchenfonds" bezeichnet.



RTL zufolge soll der Kirchenfonds, den das Bistum im Januar der Öffentlichkeit vorgestellt hat, auf ein Solidaritäts-Mechanismus zurückgreifen. Gremien, die finanziell weniger gut aufgestellt sind, sollen mehr Geld bekommen. Abzuwarten bleibt, ob die Einigung, die sich zwischen dem Bistum und dem Syfel scheinbar abzeichnet, auch nach dem Geschmack der Regierung ist.



