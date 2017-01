Von Dani Schumacher

Es mag Zufall sein: In seiner letzten Sitzung begutachtete der Staatsrat 30 Regierungsverordnungen zum Thema Denkmalschutz. 21 Kirchen und Kapellen wurden als nationales Denkmal anerkannt. Die Liste reicht von der „Eglise Notre-Dame“ in Wiltz über die Dekanatskirche in Grevenmacher bis zum Gotteshaus in Lasauvage. Antragsteller waren ausnahmslos die Kommunen.



Wer nun dachte, die hohe Zahl der Gutachten hätte etwas mit der aktuellen Auseinandersetzung um die Kirchenfabriken zu tun, der irrt ...