(BB) - Für die breite Öffentlichkeit fristet der Strafvollzug ein Schattendasein. Was hinter den Gefängnismauern passiert, weiß keiner so recht. Eine Frau schaut näher hin. Ombudsfrau Lydie Err ist damit beauftragt, Berichte über die Vorgänge in geschlossenen Anstalten zu erstellen. In einem jüngsten Bericht hat sie sich mit den Strafanstalten befasst, und das nicht zuletzt vor dem Hintergrund vorliegender gesetzlicher Reformen.

"Wir müssen die Türen der Strafanstalten weiter öffnen", sagt Lydie Err. Am Dienstagmorgen hat sie den Abgeordneten ihre Empfehlungen über Strafanwendungen und Behandlung von Insassen vorgestellt. Sie bevorzugt einen humaneren Umgang, um die Wiedereingliederung zu fördern.



Kontakte pflegen



So sollte der Kontakt von Insassen zu Familienmitgliedern nur in den wenigsten Fällen beschnitten werden. Nur wenn der Besuch der Familie zu Unregelmäßigkeiten führe, und z. B. illegale Gegenstände in die Haftanstalt eingeschmuggelt werden, sollte der Kontakt unterbunden werden. Von disziplinären Sanktionen, die Gespräche untersagen, hält Lydie Err wenig. Das verschärfe lediglich die Wutgefühle der Häftlinge.

Ebenso warnt die Ombudsfrau vor Ausgrenzungen ("isolation") über mehrere Tage. "Das ist unmenschlich, es macht die Betroffenen noch mehr aggressiv, und trägt letztlich kaum zu einer Beruhigung bei". Ausgrenzungen sollten nur im äußersten Fall als Disziplinarmaßnahme angewendet werden, und wenn dann keinesfalls länger als 14 Tage, heißt es im Bericht.

Zum besseren Austausch zwischen den Häftlingen und den Aufsehern empfiehlt Lydie Err, die Weiterbildungen für eine gewaltfreie Kommunikation auf die Insassen auszuweiten. Das würde auch für das Leben nach einer Freilassung förderlich sein.

"Wieder ein Lebensprojekt haben"

Diese Anregungen befindet Kommissionspräsidentin Viviane Loschetter für äußerst positiv. "Wichtig ist, dass wir mit den neuen Gesetzestexten gerade dort ansetzen, wo wir den Menschen helfen können, ein neues Lebensprojekt aufzubauen. Wenn wir an dieser Stelle investieren, zahlt sich das für die Betroffenen und die gesamte Gesellschaft aus", so die Abgeordnete von Déi Gréng.



"Auch wenn es kein einfaches Feld ist, so ist es von höchster Bedeutung als Rechtsstaat einen korrekten Umgang mit den Leuten am Rande der Gesellschaft sicherzustellen", formuliert es auch der CSV-Abgeordnete Gilles Roth. Er gibt allerdings zu bedenken, dass man das richtige Gleichgewicht finden muss, zwischen der Resozialisierung und der allgemeinen Sicherheit der Gesellschaft.



Fraktionierte Haftstrafen



In ihrer Präsentation hat Lydie Err denn auch die neuen Vollstreckungsmodalitäten von Haftstrafen positiv hervorgehoben. Der neue Gesetzentwurf (7041) sieht zum Beispiel neue Formen von fraktionierten Haftstrafen und mehr Alternativen zum Freiheitsentzug mit elektronischen Überwachungen (mit Fußfesseln) vor. Die Vorgehensweise soll je nach Schwere des Strafmaß flexibler ausgerichtet werden. Lydie Err weist dabei auf die Möglichkeit hin, bei Haftstrafen unter vier Jahren, die Strafe in verschiedenen Monaten abzusitzen.

Eine strengere Handhabe bevorzugt die Ombudsfrau allerdings bei einer nachlassenden Hygiene eines Insassen. Schärfere Vorgehensweisen und Kontrollen rät sie dann beim Eingang von Besuchern in eine Vollzugsanstalt an.







Artikel aus der „Neue Zürcher Zeitung“, Syndizierungspartner des „Luxemburger Wort“